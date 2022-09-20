【天氣惡劣】24歲女墮海遇溺送院不治　港九拯溺員工會倡當局讓救生員參與前線救援

▲ (港九拯溺員工會FB)

周日（18日）強陣風襲港，在西貢遇溺送院的一名女子，延至周一不治。港九拯溺員工會今日（20日）表示，一直建議於突發意外時，救生員作為前線救援隊伍，即使意外未在康文署管轄範圍內，亦可加入聯合拯救行動，以提高拯救效率，盡量減低傷亡。

工會在社交平台指，當日下午3時許開始，短短約1小時內，警方先後接獲大量報案初步估計有逾20宗，主要涉及水上活動包括直立板及獨木舟人士，他們均指由於突然下大雨及有雷暴，被困在海面上，附近有泳灘及救生員當值，設有救生快艇隊伍，當時泳灘內外都有多隻獨木舟及直立板等待救援，可惜康文署並未收到求助通知，因此救生員並未有出動救援，而前線救生員以往曾收到康文署管理層指示，不應到管轄範圍外拯救。

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責任編輯：余思嵐