  • 29°C
香港時間 : 2022920日 (週二) 18:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣惡劣】24歲女墮海遇溺送院不治　港九拯溺員工會倡當局讓救生員參與前線救援

社會 17:40 2022/09/20

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(港九拯溺員工會FB)

周日（18日）強陣風襲港，在西貢遇溺送院的一名女子，延至周一不治。港九拯溺員工會今日（20日）表示，一直建議於突發意外時，救生員作為前線救援隊伍，即使意外未在康文署管轄範圍內，亦可加入聯合拯救行動，以提高拯救效率，盡量減低傷亡。

工會在社交平台指，當日下午3時許開始，短短約1小時內，警方先後接獲大量報案初步估計有逾20宗，主要涉及水上活動包括直立板及獨木舟人士，他們均指由於突然下大雨及有雷暴，被困在海面上，附近有泳灘及救生員當值，設有救生快艇隊伍，當時泳灘內外都有多隻獨木舟及直立板等待救援，可惜康文署並未收到求助通知，因此救生員並未有出動救援，而前線救生員以往曾收到康文署管理層指示，不應到管轄範圍外拯救。

【TOPick診症室】8歲童班禿頭髮及眉毛全脫落兼腹瀉　接受中醫治療調理血氣終改善

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【英女王逝世】43歲男昨悼念疑奏英國國歌及榮光等歌曲　涉作出具煽動意圖行為被捕
今日 15:10
【英女王逝世】43歲男昨悼念疑奏英國國歌及榮光等歌曲　涉作出具煽動意圖行為被捕
【毛記葵涌】渣哥擬購回毛記葵涌持有股份　惟對方開價感震驚或集體離職
今日 15:31
【毛記葵涌】渣哥擬購回毛記葵涌持有股份　惟對方開價感震驚或集體離職
【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】
今日 16:25
【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】
【環保回收】「喵坊Mil Mill」冀科技園給2至3年過渡期　短期租約難為回收產業作長期規劃供獻
今日 16:05
【環保回收】「喵坊Mil Mill」冀科技園給2至3年過渡期　短期租約難為回收產業作長期規劃供獻
【車Cam直擊】紙皮散落馬路中心　司機來回3次清理所有雜物
今日 16:39
【車Cam直擊】紙皮散落馬路中心　司機來回3次清理所有雜物
【2區污水陽性】涉大角咀維港灣及浪澄灣等多個屋苑　派逾19萬個快測包
今日 16:56
【2區污水陽性】涉大角咀維港灣及浪澄灣等多個屋苑　派逾19萬個快測包

你可能感興趣

【英女王逝世】43歲男昨悼念疑奏英國國歌及榮光等歌曲　涉作出具煽動意圖行為被捕
今日 15:10
【英女王逝世】43歲男昨悼念疑奏英國國歌及榮光等歌曲　涉作出具煽動意圖行為被捕
【毛記葵涌】渣哥擬購回毛記葵涌持有股份　惟對方開價感震驚或集體離職
今日 15:31
【毛記葵涌】渣哥擬購回毛記葵涌持有股份　惟對方開價感震驚或集體離職
【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】
今日 16:25
【第5波疫情】今增5,594宗確診　2歲男童染疫後疑現急性壞死性腦病【不斷更新】
救生員 水上運動 康文署 獨木舟 社交平台 西貢 水上活動

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事
18:10 2022/09/19
【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線　重返TVB新聞部與廖淑怡再共事
【姐夫變丈夫】不忍亡姊遺下一對子女代照顧　妹妹嫁姐夫重組家庭惹道德爭議
16:22 2022/09/19
【姐夫變丈夫】不忍亡姊遺下一對子女代照顧　妹妹嫁姐夫重組家庭惹道德爭議
【現代陳世美】年青時外遇拋妻棄子　不忠老公晚年被情婦拋棄安老院
17:34 2022/09/19
【現代陳世美】年青時外遇拋妻棄子　不忠老公晚年被情婦拋棄安老院