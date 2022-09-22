【育兒心得】曾以打罵管教讀寫障礙兒子　家長調整期望助孩子發掘強項建自信

▲ 劉太認為，Stephen的種種改變令她相信，只要給予孩子愛與信任，他的才能必將展現。（受訪者提供）

有特殊學習需要學童的每一個小進步，往往都要較常人付上多倍努力。現年10歲的Stephen由不愛返學、自覺「永遠都會咁無用」，到勇於挑戰自己，自信地與別人溝通，當中的轉變爸媽居功不少，過程中亦為家庭帶來更大的凝聚力。

現年10歲的Stephen剛於上周奪得親和藝術慈善基金頒發的SEN學童獎學金，肯定他在各方面的努力。Stephen於小一確診讀寫障礙，媽媽劉太在他K3時已發現異樣，因當時讀K1妹妹懂得辨認的生字，哥哥卻不懂，開始警覺是否有問題。劉太先自行帶Stephen到坊間機構評估，再獲轉介至政府的兒童體能智力測驗中心做檢測，但因排期需時，至小一下學期才確診讀寫障礙，也伴隨言語障礙、專注力、大小肌肉較弱等問題。

劉太回憶小一上學期是最艱難的階段，Stephen上課看不明、寫不到、說話未能清晰表達，吃飯、活動均較同學慢半拍，寫手冊更是最大挑戰。「他抄寫每一個字的過程如畫畫，要寫完手冊，可以想像需要花多少時間。」

Stephen在學習上也是困難重重，除了體育及視藝，需要用文字的課業均全軍覆沒。「中英文要默書測考，他常是空白一片，曾在試卷上畫數獨遊戲被記缺點，令他感到很委屈，加上學校很多活動也與學生的表現掛鈎，同學去圖書館、遊戲室，他統統未能參與，既失落又挫敗，更難適應初小生活。」

劉太自言作為家長也感到徬徨，卻不懂怎樣幫助他。至下學期確診後與學校溝通，取得校方及老師的理解，情況才有所改善。「他所讀小學學術水平很高，但在特殊學習上的包容性也很大，學校的特殊教育主任會與家長商討如何支援小朋友，並會在功課及測考上作出調適。」

親子關係緊張

然而家庭中的衝擊也同樣大，劉太直言爸爸較傳統，其原生家庭家教嚴厲，一直認為教導子女要賞罰分明。但Stephen因著本身的障礙，總是事事做不好，在K3至初小階段家中常有打鬧及處罰。當時Stephen畫畫會用炸彈、魚雷要炸死爸爸，令爸爸更不高興……期後爸爸主動了解SEN，甚至進修了相關課程，明白到小朋友的不足，處罰方式變作是要捉著兒子「錫幾啖」，再玩作一團，親子關係才漸漸改變。

▲ 劉太會與兒子明確說明每天的溫習時間，可以兌換多少玩樂時間，訂立清晰的賞罰制度。（受訪者提供）

「當然那不是一刻便轉變過來，但當了解到打罵並不是可行的方法，明知沒用便不應繼續，同時學習調整期望。」她稱，生育子女的初心都是要他們健康快樂，並不是要孩子成為天才，但隨着孩子成長及社會的大環境，父母難免會有不同的期望。「孩子有天份自然要栽培，但沒有並不是他們的過錯，父母的責任應是盡量幫助孩子發揮所長，找到自己的方向。」

現年8歲的妹妹小時候看到爸媽常把注意力集中在哥哥身上，也有投訴，曾經常發脾氣，後來夫婦幾經蹉商，決定媽媽跟進哥哥的功課、爸爸跟進妹妹的，到晚間的pillow talk則爸媽位置互調，兩兄妹各有與父母相處的時間。

劉太笑言，以上策略都是參考其他家長的經驗，她當時加入了多個SEN家長群組，自言對自己幫助很大。「認識很多有相似經歷的家長，會理解彼此的情況及感受，更可預想到孩子未來不同階段的問題。當看到其他小朋友即使面對更大的障礙，亦能好好跨過，會明白其實沒有甚麼大不了，學業不行也可尋找一技之長！」

發掘孩子強項

Stephen唸小一小二時，劉太會為他報讀不同的讀寫班，積極補底，但逐漸發現每上一個課節，只會令他再經歷一次挫敗；至小三時開始省悟要找出他的長處，讓他經歷成功建立自信，才可以踏出下一步，對自己有更廣闊的期望。

▲ Stephen對STEM課程和比賽十分投入。（受訪者提供）

Stephen在數理方面的興趣較大，媽媽便為他物色坊間的STEM課程及比賽，如編程、LEGO、砌機械人等。她稱，比賽有贏有輸，目的都是讓他多體驗，盡了力便可以。「除了個人賽，也有小組形式的，需要與隊友交流，透過與小朋友相處的過程，令他漸漸能自信地打開話匣子、主動提出意見。」

劉太不諱言，生活中的歷練較課堂理論更有效，因而今年暑假期間也讓Stephen獨自參與了一項踩單車活動，與不認識的小朋友及導師共度兩日一夜，由大水坑踩車到大尾篤，自行採購煮三餐，還有機會踩夜車、看星星……她笑言，兒子回來時不單曬黑了，也有碰撞受傷，但卻玩得很開心。

她欣賞Stephen答應了的事都會切實去做，也不再是那個只會躲一旁不作聲的小朋友，變得積極主動，能投入團體，有勇氣走出自己的舒適圈。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

是次頒發的SEN學童獎學金，目的是肯定小朋友的努力及促進家庭共融，在頒獎禮上有評審分享，比賽本身強調的是進步，但讀寫障礙的小朋友最常經歷的卻是退步︰昨天懂的今天可能已忘記；不論如何努力，在現時的教育制度下都難以量度，的確很令人氣餒，家長更會不時自問這樣辛苦是為了甚麼？但劉太說︰「任何事物也沒有絕對，可能只是這一刻未有改變，或許若干時日後改變便會出現，每一小步都會帶來影響，因此只要認為是對的，便應用心盡力去做。」

她自言有說育有讀寫障礙的孩子是恩典，數年間也的確有所得着，深切體會到父母的喜與樂。「看到兒子的每一項進步，當中的反差常帶來更多的喜悅，小朋友的改變，也改變了爸爸媽媽，特別是爸爸的轉變很大，當中都是源於對小朋友的愛，一家人會同心合力互相支持，為小朋友努力。」

記者︰李越樺