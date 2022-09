【英女王逝世】登基70年無懼各國政要失言　回顧英女王4個經典幽默金句

▲ 英女王的幽默金句值得學習。

幽默已很難見到,幽默、有水準而又優雅的公眾人物,相信隨着英女王的離世,在現今國際政治舞台中,或成絕響。每人記住一個人的方式都不同,我喜歡記住她的幽默、自信和優雅,英女王這幾個重要場景的幽默應對,令人難忘。

最新影片推介︰

○七年,時任美國總統喬治布殊在白宮歡迎英女王到訪美國時發言:「女王曾在一七七六年到此慶祝美國建國二百周年……」年份應是一九七六年,但布殊講大咗二百年。英女王兩日後在宴會優雅地幽了布殊一默:I wondered whether I should start this toast by saying, 'When I was here in 1776...'(我喺度諗,我祝酒時係咪要用「當我一七七六年嚟到美國……」做開場白……)。

▲ 前美國總統喬治布殊曾失言稱,英女王曾於1776年慶祝美國建國200周年,被女王幽了一默。(法新社)

一五年的英聯邦政府首腦會議,加拿大總理杜魯多向女王提及自己乃她登基後第十二位加拿大總理。女王笑笑口回應:Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old(加拿大總理先生,多謝你令我覺得自己咁鬼老)。

一六年的倫敦切爾西花展,園藝師Jekka McVicar向女王講述鈴蘭在古時用作毒藥時,女王即答曰:I've been given two bunches this week. Perhaps they want me dead(我今個星期收咗兩束喎,可能佢哋想我死啩)。

二一年第四十七屆G7峰會,一眾國家領袖與女王來個官方大合照,坐在中央的女王,見個個面容繃緊、神情嚴肅,突然來一句:Are you supposed to be looking as if you're enjoying yourself(你哋唔係應該睇嚟好似好開心、好享受咁㗎咩),全場爆笑一刻,被攝影師捕捉了。

在粗糙和粗野當道的時代,英女王的優雅和幽默曾令我笑。

原文刊登於《香港經濟日報》,標題為「記住幽默」

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T