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【英女王逝世】登基70年無懼各國政要失言　回顧英女王4個經典幽默金句

中小學 18:43 2022/09/20

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

英女王的幽默金句值得學習。

幽默已很難見到，幽默、有水準而又優雅的公眾人物，相信隨着英女王的離世，在現今國際政治舞台中，或成絕響。每人記住一個人的方式都不同，我喜歡記住她的幽默、自信和優雅，英女王這幾個重要場景的幽默應對，令人難忘。

最新影片推介︰

○七年，時任美國總統喬治布殊在白宮歡迎英女王到訪美國時發言：「女王曾在一七七六年到此慶祝美國建國二百周年……」年份應是一九七六年，但布殊講大咗二百年。英女王兩日後在宴會優雅地幽了布殊一默：I wondered whether I should start this toast by saying, 'When I was here in 1776...'（我喺度諗，我祝酒時係咪要用「當我一七七六年嚟到美國……」做開場白……）。

前美國總統喬治布殊曾失言稱，英女王曾於1776年慶祝美國建國200周年，被女王幽了一默。（法新社）

一五年的英聯邦政府首腦會議，加拿大總理杜魯多向女王提及自己乃她登基後第十二位加拿大總理。女王笑笑口回應：Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old（加拿大總理先生，多謝你令我覺得自己咁鬼老）。

一六年的倫敦切爾西花展，園藝師Jekka McVicar向女王講述鈴蘭在古時用作毒藥時，女王即答曰：I've been given two bunches this week. Perhaps they want me dead（我今個星期收咗兩束喎，可能佢哋想我死啩）。

二一年第四十七屆G7峰會，一眾國家領袖與女王來個官方大合照，坐在中央的女王，見個個面容繃緊、神情嚴肅，突然來一句：Are you supposed to be looking as if you're enjoying yourself（你哋唔係應該睇嚟好似好開心、好享受咁㗎咩），全場爆笑一刻，被攝影師捕捉了。

在粗糙和粗野當道的時代，英女王的優雅和幽默曾令我笑。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「記住幽默

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撰文 : 利嘉敏

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