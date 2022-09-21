【非常家庭】4個子女讀明道小學做足19年家長 從不上補習班升讀Band1中學

▲ 林生林太在明道小學做了19年家長。

沒有最好的學校，只有最適合子女的學校，這是林家的寫照。林家4個子女都在港澳信義會明道小學成長畢業，林生林太不知不覺間在明道小學做了19年家長，學校見證了林家4名子女成長升入Band1中學，林家也見證了學校19年來與時並進的變遷，再次印證教育從來都要家校合作。

林家與明道小學在19年前開始結緣，林太回想長子在2003年小一派位結果未如預期，經幼稚園校長的推介，於是到港澳信義會明道小學叩門。林先生坦言，當時並不認識這所小學，只見校園新簇簇且偌大，覺得一試無妨，便讓大兒子入讀。

大兒首次中文考試只有33分

林先生兩夫婦便抱著邊讀邊試的心態開始了與明道小學的廿載情。然而，大兒子的第一次中文考試成績只有33分，反而觸發他倆讓兒子留在明道小學的決心。

大兒子畢業於國際幼稚園，英文明顯比中文好，第一次考試英文科取得100分，但中文科只有33分，但老師致電給我，著我不要罵兒子，俾機會他慢慢追吧，我們頓時感受到老師是會關顧家人的感受。到學期末，大兒子的中文考試追到70分。此外，現任范校長是當時的英文科老師，她自編教材去配合學生的實際需要。我們感受到老師是用心教學。

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最重要的是，大兒子小四時數學科成績一般，但經過老師的鼓勵後信心重建起來，並啟發了他對數學的興趣，以致就讀中學時愛上化學，成為理科生。

老師是發掘學生潛質的伯樂

港澳信義會明道小學校長范婉君指出，2000年校舍由坑口遷至寶琳，面對新環境，需要讓家長認識學校，當時的創校校長和老師們以關愛對待學生。

范校長認為，每位小孩子都具潛質，老師是發掘其潛質的伯樂之一，在過程中需要愛心和耐性。此外，家長與校方的溝通亦很重要，校方願意聆聽家長的聲音，雙方達致有效的溝通。陳副校長稱，林先生夫婦很開通，很願意與校方溝通:

其實，家長與學校有效的溝通，對子女的成長過程很重要，能夠幫助子女成長。

林家距離學校有相當的距離，而且區內有很多小學選擇，但林生林太不作考慮，毫不猶豫將3個子女報讀明道小學，皆因關愛對學生來說最重要。

大家都向著同一個方向，我的4個孩子各有不同性格，校方不會倒模地教導他們，會有耐心地照顧著他們的不同需要。事實上，香港各間小學的課程內容大同小異，所以老師關愛學生才是最重要，不能只顧推動學生讀書，不能看學業甚於學生的情緒。

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4位子女均升讀Band1中學

除了老師之外，林太亦欣賞明道小學的硬件亦能追上時代的需求。三兒子就讀時，明道小學已增設STEM課程、課室亦轉用電子黑板，為了提升STEM課程的質素，老師在課餘時間去學習編程。林太更笑言:「想生第5個小孩，因為想繼續做明道小學的家長，反正我都好像是個全職孕婦。」

范校長解釋，要為學生的未來建立技能，例如STEM課程和相關的課外活動，長線目標是培養學生的自主學習能力和品德，盼望學生懂得與人溝通、具正向思維，並懂得愛人。

林家四位子女小學畢業後均升讀Band1的中學，現時，大兒子和二女已分別入讀中文大學和城市大學。而細女去年就讀小六時，明道小學設有升中面試班，老師會與模擬升中面試及提供改善建議。

林家一門四杰都入讀Band1的中學，但林先生從不讓他們上補習班，願可他們把時間用在參加課外活動。「小朋友的發展不單只是知識的吸收，群體生活和關愛也很重要，否則長大後不懂得關愛別人。」林先生解釋。

父母與子女的關係要這麼近那麼遠

除了子女的成長之外，林先生對親子關係也滿有心得，「父母與子女的關係要『這麼近那麼遠』，要俾空間子女，但又不能夠不理他們，這是一門藝術。」

有見及此，林先生相信沒有課外活動，反而會影響子女的心智發展，在人生的技能中，讀書只是其中的一小部份，全人發展不僅是學業，體藝也很重要。所以四位子女都各有所長，兩位兒子就讀小學已學習跆拳道，二女參加獨木舟、細女學習小提琴。

目前，明道小學提供超過60種課外活動，語文、運動、音樂、視藝、STEM、制服團體活動等。未來下站是各個科目的規劃更緊密，冀能互連互通，提供正向教育，期望學生的生命更具韌力。

縱使過去兩年有老師退休或移民，但基本上，明道小學的老師團隊尚算穩定，有利建立共同價值。目前有6位舊生回母校任職教師或教育助理，「他們普遍認為當年就讀時感受到學校的關愛氛圍，畢業後與老師維持朋友關係，冀能把這份關愛傳承下去。」范校長稱。

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記者︰殷鳳萍