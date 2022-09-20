【票價調整】港鐵票價調整機制今起檢討　展開3個月公眾諮詢

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政府今日（20日）宣布即日起將展開新一輪檢討，並展開為期3個月的公眾諮詢，以期在明年第一季完成檢討並落實。公眾人士可在今年12月19日前，透過郵寄、傳真或電郵，就檢討港鐵公司的票價調整機制提供意見。

政府表示，希望在是次票價調整機制的檢討中，尋求可行、務實的方案，使機制能維持港鐵公司作為上市公司的財政穩健情況，以便能配合社會的發展需要推展鐵路項目，並能應付日益增加的鐵路系統保養維修開支，而同時能更充分回應市民對票價調整的關注。

政府及港鐵公司於2013年公布首次票價調整機制檢討的結果，第二次的檢討原定於2018年完成，港鐵應政府要求，提前1年與當局共同於2017年完成第二次的票價調整機制檢討。

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責任編輯：余思嵐