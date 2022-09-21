【星二代】小S細女遺傳媽媽口齒伶俐　10歲許老三一句話令媽媽冇聲出

▲ 小S與10歲的小女兒拍廣告搵銀。

台灣著名主持人及女星小S（徐熙娣）育有3個女兒，繼與二女Lily出席活動後，Lily是3個女兒之中最漂亮，被封為最美星二代，日前小S帶著小女兒許老三出席活動，只有10歲的她遺傳小S的台風，毫不怯場，更趁機「寸」媽咪小S。令到小S哭笑不得。

小S對於今次女兒的表現給出高評價：

有小幽默感，我覺得她做得很好，代言費當然會幫她存起來，這樣就會知道是努力工作賺來的錢。

許老三被問到三姊妹中誰最漂亮？她認為二姊Lily最美，因為她會打扮，也走氣質路線。韓國女團BLACKPINK是她的偶像，許老三被追問到BLACKPINK跟媽媽小S誰唱歌好聽？誰知許老三一點都不留情面給媽媽，直接就說：「當然是BLACKPINK啊！」最後還補刀「這還需要說嗎？」，相當逗趣。令到小S都冇聲出，完美遺傳了媽媽的口齒伶俐。

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眾人繼續追問許老三，覺得三姊妹誰會最紅？這時她並沒有說是自己，而是選擇大姊Elly：「因為她有拍戲，漂亮又不一定最紅，只是拍戲還是比較厲害。」

但在她心中，姨媽（大S）才是真正的偶像：「姨媽很漂亮、很溫柔，講話又不會很兇，媽媽在家會大叫我吃飯，姨媽還送我超多東西。」這時許老三便對著小S咬耳朵分享大S送她的禮物，但小S說：「都是物質的東西，沒有人會因為妳會背了很了不起的包包，就覺得你很厲害好嘛！」

雖然許老三才10歲，她也跟分享自己的理想男友：「帥的、要高、鼻頭不能跟爸爸一樣大，爸爸每次都說，他的肌肉比我臉還大，不喜歡，很粗」。

▲ 母女檔合作。

小S佛系育兒

小S曾在節目中分享自己的育兒經，她生完大女Elly後，透露當時自己的確認為「媽媽是最好的老師」，所以會「演得很起勁」，要孩子愛上讀書、不玩手機，她也以身作則。結果到了第二胎，小S經受不了，她表示下班回家後想要有個人時間，看看劇玩手機，偏偏要照顧女兒而不能隨心所欲。

後來生了細女後，她便徹底放飛自我，也感慨女兒在自己的放養式教育中性格和她更相似。外號「許老三」的細女古靈精怪，盡得媽咪的真傳，曾經投訴媽媽為何不檢查她的功課，小S告訴女兒應該主動將功課交給爸媽檢查才對，結果女兒反駁「每個家長都應該是這樣子」，讓小S無奈極了。

從不買名牌給女兒

小S有一套自己的育兒方法，經常被稱為「佛系媽媽」，也更傾向於放養式教育孩子，過去也不時被拿來和姊姊大S的「富養女兒」作比較。比起嚴格管教女兒，給女兒提供奢侈生活，她曾表示不會給女兒買名牌包、衣服等，因為他們成長發育相當快，不需要穿太貴重的衣服，反而舒適最重要。此外，小S作風豪放，在育兒上也更看得開，比起活在「這樣才是好媽媽」的框架內，她更希望培養女兒成為獨立、自信、勇敢和善良的人。

▲ 小S與三名千金。

被女兒逼瘋

放養式的教育當然不是適合每個小朋友，如今三個女兒都步入青春期，尤其是細女經常挑戰她底線，比如被叫去洗澡後會反駁媽媽也沒在洗，讓小S表示「被逼瘋」。過去她也不諱言，常懷疑自己是不是失敗的母親，然而家人和老公都經常開導她，表示每個孩子都有自己的個性和人生，她已經做得很好，讓她釋懷。

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責任編輯：王明芳