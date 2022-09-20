【渣馬賽事】楊德強指渣馬暫時維持2.5萬個名額　有信心吸引更多大型活動來港復辦

▲ 楊德強指渣馬暫時維持2.5萬個名額，有信心吸引更多大型活動來港復辦。（資料圖片）

經歷數日風波，香港田徑總會今日（20日）宣布，積極計劃於2023年2月12日舉行第25屆渣打香港馬拉松。體育專員楊德強對決定表示歡迎，又指未來幾個月亦有多個國際賽事在港舉辦，有信心疫情過後，可以吸引更多大型活動來港復辦。

在田總發表聲明前，行政長官李家超今早在行會前表示，對於主辦單位在雙方探討期間，在未等到政府最後答覆，便單方面宣布押後賽事感到失望，但強調政府會繼續與主辦方探討舉行的空間。

田總在今午發表聲明指，過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於2023年2月12日舉行第25屆渣打香港馬拉松。

田總並指，公眾健康及安全一直是大會的首要考慮，大會將嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施，並繼續與相關部門保持緊密溝通及就疫情的最新發展作出相應準備，讓公眾、跑手及工作人員得以在健康和安全的情況下參加這項體育盛事。

體育專員楊德強對田總決定表示歡迎，並指在上星期五的討論中，田總有查詢明年的檔期，他認為：「不過星期五可能因時間緊迫，他們宣布取消11月檔期後，沒進一步講解下一次賽期安排。」

在參賽人數方面，去年首度在疫下復辦賽事，名額由疫情前超過7萬大減至1.8萬人，今年田總一度翻倍申請3.7萬人，最後減至2.5萬人。楊德強指暫時維持在日前與田總商討時建議的2.5萬人，至於在2月舉行時會否有額外的防疫措施，他則稱，之前同田總商討時有提及，如何令參與跑手在檢測後，確保他們不會參與除口罩的活動，但並無具體措施。

楊德強又指，對近期一些國際體育活動取消在港舉行感到可惜，當局與不同體育總會，近幾個月都很積極探討如何能舉辦賽事，未來幾個月亦有多個國際賽事，包括國際足球賽、桌球大師賽及七人欖球賽等在香港舉行，有信心疫情過後，可以吸引更多大型活動來港復辦。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，在公共衞生安全及舉辦大型體育項目平衡是不容易，樂見田總獲得政府全力支持，相信對香港體育界和廣大跑步愛好者而言，是一件好事，隨着防疫措施有望逐步放寬，相信屆時渣馬能夠吸引更多海外跑手及旅客來港，成為香港疫後復甦的其中一項標誌性盛事。

他又指，留意到政府積極考慮「0+7」方案，從體育及文化界角度來說，是非常樂意見到，亦希望可推動「0+7」方案。

如果政府盡快落實相關方案，我們可盡早向國際社會、不同世界組織、體育組織，說香港現時新的政策，希望從中可吸引到更多大型比賽落戶到香港。

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記者：李榮忠