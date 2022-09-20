【藐視法庭】涉多次電話騷擾法官被控藐視法庭　男子要求換官及押後1年被拒

▲ 答辯人陸志榮。資料圖片

經營印刷業務男子涉於2個月內，向區域法院兩名法官書記多次致電妨擾，發出之電話及傳真文件與法庭職務無關，被律政司控以刑事藐視法庭罪，案件今（20日）於高等法院再訊。答辯人認為法官對其存有偏見，申請更換法官及押後案件1年以便閱讀數以千頁計文件。法官拒絕2項申請，下令答辯人在12月12日前存檔誓章。

申請人律政司，答辯人陸志榮。

陸今表示已向數間律師樓查詢律師費，得知閱讀文件、閉路電視及上庭費用多達20萬至30萬元，故他打算自行閱讀文件。陸又指曾向法援署求助，但獲告知本案屬傳票控罪而不獲受理，望法庭改以公訴書控告他。

法官陳慶偉澄清，陸正面對刑事藐視法庭罪，並非公訴案件，著陸再向法援署求助及解釋，若法援署不受理，陸可將署方職員的員工編號記下，「我叫佢嚟法庭」。

法官下令陸須於12月12日前存檔誓章闡述抗辯理據及證據，律政司則須在56天內作出回應。陸隨即表示或不夠時間申請法援，法官則指屆時陸可去信法庭交代進度，惟陸仍希望押後1年，被法官拒絕。

陸亦申請更換法官，指法官陳慶偉對其存有偏見及歧視，又認為本案受傳媒關注，法官欲「攬住」案件增加知名度等，法官聞言稱沒有興趣增加知名度，最終拒絕陸的申請。

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記者：陳曉欣