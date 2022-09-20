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【施政報告】民建聯晤李家超提130多項建議　李慧琼：「0+7」不一定要待施政報告公布

政治 18:23 2022/09/20

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民建聯今日約見特首李家超，就施政報告提出130多項建議。（胡偉明攝）

民建聯今日約見特首李家超，就施政報告提出130多項建議。民建聯主席李慧琼表示，本港對外應盡快實現「0+7」，不一定要留待下月施政報告公布，認為政府應提供時間表和路線圖。

李慧琼指，本港放寬海外入境檢疫措施，有助香港發揮國際都會、超級聯繫人的角色，強調所有市民都期望香港可以復常，但提到政府亦要時間思考配套，例如旅客抵港後在機場的檢疫安排等。

她又指，民建聯亦爭取與內地盡快對接，冀港府與內地探討「逆向隔離」安排，並爭取更多港人北上隔離名額，強調不認為與內地、與海外通關有矛盾。

李慧琼續指，除了推動社會從疫情中復常，民建聯還希望政府未來一年，施政必須聚焦另外兩大重點範疇，分別是招商引資吸引人才，以及提升東盟地區的戰略發展地位。

民建聯建議，政府應透過批地及財政等政策，更積極有為地引進國際和內地的龍頭企業、創科企業以及創投基金，同時優化各項人才入境計劃，進一步擴闊人才清單，並吸引海外優秀學生來港升學就業等。

該黨亦認為，東盟是最大發展潛力的新興經濟體，已成為香港第二大的貿易夥伴，提升東盟地區的戰略發展地位，包括成立高層次委員會，重組香港推動經貿發展的駐外機構，吸引東盟企業來港融資及上市。

另外，民建聯認為，政府應爭取在任內將公屋輪候時間縮短至4年，推出「新居者有期屋計劃，研究興建第三間本地醫學院，並增加醫科生如牙醫等的學額，同時將申領生果金年齡，由現行70歲下調至65歲等。

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記者：胡偉明

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