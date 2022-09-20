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【施政報告】「A4聯盟」冀政府就「0+7」做好準備　倡要求旅客用具追蹤功能APP

政治 18:46 2022/09/20

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立法會「A4聯盟」今日約見特首李家超，就施政報告提出10大範疇、共121項建議。（經濟日報資料圖片）

立法會「A4聯盟」今日約見特首李家超，就施政報告提出10大範疇、共121項建議。聯盟認為，政府要就實施「0+7」安排做好準備，期後應進一步推動復常，放寬社交距離措施及限聚要求。

「A4聯盟」成員、立法會議員楊永杰指，希望香港「不會被病毒毒死，亦不會因為病毒而餓死」，形容本港過去兩年一直「捱餓」，認為港府應為放寬入境檢疫至「0+7」做好準備，建議要求旅客下載具有追蹤功能的應用程式，逐步恢復香港和外界的聯繫和經濟活動。

他續指，期望政府實施「0+7」後應進一步推動復常，放寬社交距離措施及限聚要求，包括取消食肆、酒吧、戲院、運動場地、大型活動和賽事等限聚令，檢視停課準則，讓學生重回正常的校園生活。

土地房屋方面，立法會議員梁文廣建議，政府應訂立恢復「三年上樓」的時間表，並將過渡性房屋納入房屋階梯，同時重啟及優化「私人參建模式」的資助房屋，鼓勵地產發展商積極利用土地，興建更多資助房屋。他續指，政府亦應檢視建屋標準，在「提速、提效、提量」上兼顧「提質」，例如增加單位平均面積等。

立法會議員張欣宇則建議，政府應運用「宏觀思維」整合北部都會區，例如充分利用古洞北和洪水橋的商業和產業用地，發展優質商住區，並在羅湖口岸搬遷後，在原址做建設大型跨境購物、娛樂和消費中心。

他又建議，研究將北環線由錦上路站繼續向南延伸，直接接駁入九龍市區，形成第三條南北鐵路，分流東鐵及屯馬線；並在北環線東延的可行性研究中規劃進一步向東部延伸至沙頭角口岸，促進港深東部軌道無縫對接。

對於近年本港生育率持續下降，人口出現負增長，立法會議員林素蔚建議，應增覓場地設立幼兒設施，又或參考「過渡性房屋」的做法以「一地多用」方式，善用閒置土地興建臨時托兒場所，同時資助更多學校及託管機構提供課後照顧支援、功課輔導、接送等服務。

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責任編輯：胡偉明

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