【著數優惠】日本街景主題居酒屋首創啤酒拉麵　身份證有某個數字即享全單88折

▲ 黑木亭居酒屋首創啤酒拉麵，兼推88折優惠。

以日本街道為主題日本居酒屋「黑木亭居酒屋」，天后總店迎來2周年，即日起至11月30日更舉行「2周年身分證優惠活動」，只要身份證號碼中包含「2」字，即享全單88折！如身份證號碼括號有「2」字，則可以半價HK$49嘆夏日消暑限定啤酒拉麵一客（原價HK$98），店慶期間限定版清酒買一送一，2周年優惠適用於黑木亭居酒屋所有分店!

黑木亭居酒屋以日本美食為藍本的新派居酒屋，會帶領食客越過日本街道，還配上神秘燈光音效，今季，黑木亭居酒屋推出原隻波士頓龍蝦刺身二食及全新創意料理，包括巨無霸蟹蓋飯、一口和牛三文治、日本啤酒拉麵等，限定期間低至6折，並同步新推出和風兒童套餐。

日式全新創意料理低至6折

「黑木亭」今季店家推出20cm巨無霸蟹蓋飯，選用巨型麵包蟹，每隻重量達1.2-1.6斤，蟹身身有20cm寬，師傅會先將所有蟹膏配上少量蟹肉用作炒飯，炒飯充滿蟹膏的鹹香，而剩下的蟹腳及蟹鉗可配以蟹醋

進食。海產細味六杯子配以三款海產口味，三款海產配搭包括拖羅油醋沙律、日本生蠔配雞尾醬汁及新鮮海膽配玉子飯，杯子配以小匙羹，一兩口便可完成一杯，適合二人一同享用!

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另外首創夏日消暑限定—日本啤酒拉麵，採用日本拉麵，並以冷麵做法令口感更彈牙，配上秘製的冷麵汁,及自家製忌廉作泡沫裝飾。食客可另加配料如紫菜、蘿蔔蓉、雞蛋等一併享用，雖則是啤酒拉麵，但只以啤酒杯作盛載容器，不含酒精。另外還推出創意料理「原隻波士龍蝦二食」，第一食是波士頓龍蝦刺身，約一斤重原隻波士頓龍蝦，每日由海鮮市場直送。第二食有石鍋龍蝦湯泡飯，完成一食後，大廚會取其一食的龍蝦鉗 、龍蝦頭及殼身滾熬成龍蝦湯 ,再配以少量海鮮提升鮮味，讓食客完整地品嚐整隻波士頓龍蝦。

新推出和風兒童套餐及夏日甜品

▲ 兒童套餐。（圖片由餐廳提供）

黑木亭藉著今次2周年全新推出「和風兒童套餐」，包括Big Boy Set及Little Girl Set，並以粉藍及粉紅車車餐盒作招徠，賣相吸引，為小朋友提供美味又歡快的日式美食!

Big Boy Set特設小童三小格，格內將小童至愛的炸薯條、炸蝦及炸雞，再配以忌廉蝦烏冬，以及小型軍艦和壽司，另配橙汁飲品。Little Girl Set迎合女孩子的喜好，以粉紅色車仔作餐盒主題，餐盒配有三小格，格內包含蟹子沙律、串燒雞翼、玉子燒及雜錦壽司飯卷等，另配橙汁飲品一杯。

餐廳指尖沙咀分店場內特設2間VIP房，以日式和風佈置，能容納多人聚會，並提供卡拉ok點播機，食客們可一邊享用美食。如提早2星期前預約，可自訂卡通主題、數字氣球，客製化佈置特別適合生日節慶派對活動。

總店2周年身分證優惠活動

1. 身份證號碼中包含「2」字，即享全單 88 折。

2. 身份證號碼括號有「2」字，則可以半價HK$49享用日本啤酒拉麵一客(原價 HK$98)。

3. 限定版清酒買一送一低至$378 兩支，平均低至$189一支。

黑木亭居酒屋

總店：天后清風街10號清風大廈地舖

電話：2660 6373

營業時間 : 星期一至日 12:00 - 14:30 及 18:00 - 23:00

分店：尖沙咀金馬倫道 58-60 號國鈀大廈地下至1樓

電話：2329 6669

營業時間：星期一至日 12:00 - 23:00

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責任編緝：蕭雅文