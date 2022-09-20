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【強制檢測】65處納強檢　將軍澳新都城、東涌東環、3個警察及紀律部隊宿舍上榜

社會 19:13 2022/09/20

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65處納強檢，屯門湖康警察宿舍、東涌東環多廈上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月14日至9月20日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月21日或22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 屯門兆畦苑兆強閣
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 柴灣藍灣半島 1 座
  • 沙田乙明邨明耀樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
  • 牛池灣彩雲二邨豐澤樓
  • 油塘油美苑澤美閣
  • 屯門大興邨興輝樓
  • 屯門恒福花園 1 座
  • 天水圍天華邨華祐樓
  • 鴨脷洲海怡半島海逸閣
  • 屯門蝴蝶邨蝶意樓
  • 慈雲山慈正邨正泰樓
  • 粉嶺嘉福邨福樂樓
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
  • 天水圍天耀二邨耀豐樓
  • 藍田碧雲道 133 號康瑞苑
  • 長沙灣凱樂苑凱旭閣
  • 青衣長宏邨宏意樓
  • 柴灣興華一邨興翠樓
  • 荃灣全．城滙 7 座
  • 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 3 座
  • 柴灣小西灣邨瑞泰樓
  • 粉嶺華心邨華勉樓
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣
  • 牛頭角淘大花園 H 座
  • 將軍澳叠翠軒 1 座
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
  • 荃灣梨木樹邨 5 座
  • 荃灣梨木樹邨 5 座
  • 天水圍天晴邨晴彩樓
  • 東涌映灣園映濤軒 7 座
  • 大埔寶雅苑興和閣
  • 將軍澳厚德邨德安樓
  • 上水彩蒲苑彩碧閣
  • 沙田新田圍邨富圍樓
  • 葵涌麗瑤邨富瑤樓
  • 葵涌荔欣苑荔影閣
  • 牛頭角彩盈邨盈樂樓
  • 黃大仙天馬苑駿安閣
  • 觀塘裕民中心 3 座
  • 屯門新屯門中心 8 座
  • 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍 3 座
  • 粉嶺粉嶺中心 F 座
  • 屯門湖康警察宿舍 2 座
  • 大圍新翠邨新月樓高座
  • 馬鞍山翠擁華庭 2 座
  • 石硤尾石硤尾邨美禧樓
  • 將軍澳新都城 2 期 1 座
  • 何文田常樂街 3 號冠熹苑

污水樣本陽性地點

  • 九龍灣麗晶花園 12 座
  • 大圍美田邨美庭樓
  • 將軍澳健明邨明日樓
  • 長沙灣蘇屋邨牡丹樓
  • 東涌東環 2A 及 2B 座
  • 東涌東環 1A 及 1B 座
  • 東涌東環 1 號住宅大樓
  • 東涌東環 2 號住宅大樓
  • 東涌東環 3 號住宅大樓
  • 柴灣翠灣邨翠壽樓
  • 將軍澳彩明苑彩桃閣
  • 葵涌興芳路 178 號豐寓
  • 葵涌榮芳路 1-5 號守運樓

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責任編輯：李榮忠

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