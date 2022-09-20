【強制檢測】65處納強檢 屯門湖康警察宿舍、東涌東環多廈上榜
社會 19:13 2022/09/20
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月14日至9月20日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月21日或22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 屯門兆畦苑兆強閣
- 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
- 柴灣藍灣半島 1 座
- 沙田乙明邨明耀樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
- 牛池灣彩雲二邨豐澤樓
- 油塘油美苑澤美閣
- 屯門大興邨興輝樓
- 屯門恒福花園 1 座
- 天水圍天華邨華祐樓
- 鴨脷洲海怡半島海逸閣
- 屯門蝴蝶邨蝶意樓
- 慈雲山慈正邨正泰樓
- 粉嶺嘉福邨福樂樓
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 1 座
- 天水圍天耀二邨耀豐樓
- 藍田碧雲道 133 號康瑞苑
- 長沙灣凱樂苑凱旭閣
- 青衣長宏邨宏意樓
- 柴灣興華一邨興翠樓
- 荃灣全．城滙 7 座
- 馬鞍山錦豐苑錦菱閣
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 3 座
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓
- 粉嶺華心邨華勉樓
- 長沙灣麗翠苑麗森閣
- 牛頭角淘大花園 H 座
- 將軍澳叠翠軒 1 座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
- 荃灣梨木樹邨 5 座
- 荃灣梨木樹邨 5 座
- 天水圍天晴邨晴彩樓
- 東涌映灣園映濤軒 7 座
- 大埔寶雅苑興和閣
- 將軍澳厚德邨德安樓
- 上水彩蒲苑彩碧閣
- 沙田新田圍邨富圍樓
- 葵涌麗瑤邨富瑤樓
- 葵涌荔欣苑荔影閣
- 牛頭角彩盈邨盈樂樓
- 黃大仙天馬苑駿安閣
- 觀塘裕民中心 3 座
- 屯門新屯門中心 8 座
- 鑽石山龍蟠苑龍璧閣
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍 3 座
- 粉嶺粉嶺中心 F 座
- 屯門屯門湖康警察宿舍 2 座
- 大圍新翠邨新月樓高座
- 馬鞍山翠擁華庭 2 座
- 石硤尾石硤尾邨美禧樓
- 將軍澳新都城 2 期 1 座
- 何文田常樂街 3 號冠熹苑
污水樣本陽性地點
- 九龍灣麗晶花園 12 座
- 大圍美田邨美庭樓
- 將軍澳健明邨明日樓
- 長沙灣蘇屋邨牡丹樓
- 東涌東環 2A 及 2B 座
- 東涌東環 1A 及 1B 座
- 東涌東環 1 號住宅大樓
- 東涌東環 2 號住宅大樓
- 東涌東環 3 號住宅大樓
- 柴灣翠灣邨翠壽樓
- 將軍澳彩明苑彩桃閣
- 葵涌興芳路 178 號豐寓
- 葵涌榮芳路 1-5 號守運樓
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責任編輯：李榮忠