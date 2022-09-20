【防疫措施】港府指須進一步穩控疫情　維持現行措施多2周至10月5日　

▲ 港府指疫情始回落須進一步穩控，維持現行措施多2周至10月5

第五波疫情持續，現行防疫措施原定明（21日）屆滿，港府今表示，疫情進入平台期並開始呈下降趨勢，我們必須把握現時疫情放緩的時刻，以進一步穩控疫情，宣布維持現行社交距離措施，生效日期為9月22日至10月5日。

港府表示，香港每日新增個案數字開始有回落跡象，醫院管理局（醫管局）公營醫療系統壓力稍見紓緩，現時為進一步穩控疫情的關鍵時刻。為觀察具體疫情走勢，政府決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施。



有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」、「紅、黃碼」及檢測等要求下繼續營業。而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止羣組聚集等要求亦維持不變。

政府提醒，「疫苗通行證」安排將由9月30日起適用於5至11歲兒童，屆時他們須接種至少一劑疫苗方可進入「疫苗通行證」適用處所，呼籲市民盡早安排長者和兒童接種，讓他們及早得到保護，並加強香港整體的防疫屏障。

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記者：鄧凱文