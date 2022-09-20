【中大校友】鄧炳強重訪中大憶青葱歲月　承諾參與中大創校60周年慶祝活動

中大校友、保安局局長鄧炳強在9月5日中大開學日重訪母校，出席在新旗台舉行的升旗儀式，又到訪當年度過入讀的崇基學院。他稱，中大校訓「博文約禮」最能概括中大精神，「我希望中大畢業生慎思明辨，成為有獨立思考能力和責任感的人，並擁有愛國愛港的情操，貢獻香港，貢獻國家。」

鄧炳強憶述，就讀中大社會工作學系的4年生活，塑造了他的人生觀和對事物的看法，「社工訓練令我對人的感覺和感應更深刻，我們會透過傾談了解別人，明白對方的需要。社工也訓練我的同理心，要將心比己，從別人的角度看事情，尊重別人，也令我們體會到對公義的執着。」他離開中大校園30多年，仍然記得多位當年令他獲益良多的中大老師，包括社工系吳夢珍博士、社會學系劉兆佳教授及後來成為立法局主席的政治及行政學系講師黃宏發。

鄧炳強又專程到崇基學院參觀，在中大輔導長、應林堂舍監高永雄教授陪同下，到訪應林堂，並到未圓湖及當年作為崇基劇社演出場地的眾志堂參觀，這位昔日的「應林仔」仿如走進時光隧道。他說，宿舍生活是中大歲月中另一難忘經歷，作為崇基應林堂宿生，「那是崇基學院的男生宿舍，學生也玩得較『癲』。由於沒有女同學在身邊，同學比較開放，不顧形象。宿舍生活很開心，我們建立了很多兄弟情誼」。

鄧炳強對中大近年取得的成就深感自豪，對於今年大部分中學文憑試「狀元」選擇升讀中大引以為榮，他並向中大校長段崇智承諾，明年中大創校60周年，「一定會出席母校的慶祝活動」，與師弟妹分享感受。

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責任編輯：余思嵐