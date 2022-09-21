【中大創科】大數據分析單核細胞基因反應　最快3小時揭發燒原因　

▲ 梁廣鍚（左）、鄧亮生。（陳靜儀攝）

發燒是一種常見病徵，因應不同成因，醫生會採取不同治療手法。不過要確認病因，病人或要留醫數天等候化驗結果，若用錯治療方法更會延誤病情。中大化學病理學系教授鄧亮生的團隊，研發出專利技術，透過大數據分析，了解血液內單核細胞的基因反應，最快3小時便可找出發燒原因。

鄧亮生解釋，病人持續發燒不退的原因，較常見包括由病毒、細菌感染或肺結核病引起，要透過檢測病原體才能確定，一般需時數天至數星期。醫生亦可能透過分離某一單種細胞來檢測對不同病原的反應，但同樣費時，而每一次價錢或由數千至1萬不等。

為節省時間，讓病人盡快得到適當醫治，鄧亮生10年前起開始相關研究。團隊透過美國當局的公開數據庫，收集約5,000名發燒病人的數據，了解不同成因引起的發燒在基因表達上差別，並整合成數據庫。其團隊亦研發出專利技術，不用花費時間提取及分離細胞，而是透過電腦拼合細胞的碎片，再配以大數據分析，最快3小時即可知道發燒成因，成本亦大幅下降至約數百元。

▲ 鄧亮生。（陳靜儀攝）

鄧亮生推斷，約6至7成因發燒而到急症室求診的人士，可透過此技術找病因，準確度達9成；至於因藥物過敏等而引起的發燒，有關技術未能辨別。他指出，團隊目前正於威爾斯醫院收集本港發燒病人數據，目標收集約100個，亦正尋求與藥廠合作推出研究試劑，預料最快1年內可生產，再多3至5年可取得相關認證。

鄧亮生又說，下一步將技術擴展至測試癌症病人對免疫治療方法的反應，可在病人用藥前先作檢查，了解病人B免疫細胞是否活躍，而預先推斷免疫治療是否有效。

中大將於9月23及24日舉辦「中大創業日2022」，展示師生校友的創業項目，鄧亮生亦將參與。展覽有逾60隊初創團隊參與，同場亦展出「2022年日內瓦國際發明展」得獎項目。今年亦增設單對單諮詢環節，由資深創業校友及企業定協助有創業疑難的學生，另有初創人才配對，由初創企業提供工作機會。

▲ 團隊憑專利技術獲得不少獎項。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴