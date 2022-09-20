【SSSDP】明年47個自資學士課程獲資助　珠海僅餘1課程上榜另增屋宇設備課程

▲ 8間院校共有47個自資學士課程獲資助，圖中為珠海學院。

教育局今日（20日）公布，下學年納入「指定專業/界別課程資助計畫」（SSSDP）的47個學士課程名單，分別來自8間自資院校，共涉3,265個學額，比本學年涉190個資助學額，多間院校有課程新上榜，包括香港都會大學及職業訓練局轄下香港高等教育科技學院（THEi）的屋宇設備課程，以及明愛專上學院翻譯科技課程等，但珠海學院有2個課程均被剔出資助名單，該校只剩1個學士課程可獲資助。

教育局公布，2023/24學年受資助的47個指定課程，按年多出3個課程。資助金額將按綜合消費物價指數變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由2022/23學年的每年77,040元，增至78,280元；非實驗室為本課程的資助金額，則由每年44,240元增至44,950元。調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程正常修業期內發放，獲資助學生只需支付扣除資助後的學費。

其中4個資助課程是獲挑選參加應用學位課程先導計劃的學位課程，包括明專「護理學榮譽學士」、都大「綜合檢測和認證榮譽應用理學士」、東華學院「應用老年學（榮譽）理士」，以及THEi「園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士」。

與去年一樣，獲資助課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技，以及護理等，其中以護理範疇學額最多，涉及4個課程、共1,430個學額。

8間院校以都大佔最多資助學額，18個課程共涉1,255個學額，其次是東華學院6課程共涉635個學額，明專5個課程亦涉630個學額。新上榜課程包括明專「翻譯科技（榮譽）文學士」、THEi「屋宇設備工程（榮譽）工學士」及都大「屋宇設備工程及可持續發展榮譽學士」等。

不過，去年有3個課程上榜的珠海學院，「傳播及跨媒體（榮譽）文學士」及「資訊科學（榮譽）理學士」今年都被剔出資助課程名單，目前尚餘涉60學額的「建築學（榮譽）理學士」獲資助。

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責任編輯：馮琪雅