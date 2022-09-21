【助養兒童】宣明會年度報告新增捐款去向摘要　改用電子系統避免再「貼錯相」

▲ 宣明會年度報告新增捐款去向摘要，改用電子系統避免再「貼錯相」。（宣明會提供）

受疫情影響下，香港世界宣明會近兩年被迫暫停舉辦助養者外地探訪團。今年宣明會首度推出助養者「網上探訪團」，亦循五大方面加強助養者對助養兒童計劃的了解，在年度報告新增捐款去向摘要，讓助養者更了解宣明會的社區工作。

首推網上探訪團解思念

今年是宣明會成立60周年，宣明會決定循五大方面加強助養者對助養兒童計劃的了解，包括推出助養者「網上探訪團」、「助養學堂」、供助養者使用的網上一站式資料庫Donor Portal、在年度報告加強匯報工作成效，包括新增捐款去向摘要，以及在寄給助養者的周年進度報告加強社區工作匯報，促進助養者與社區連結，達致「助社區 童成長」。

在疫情影響下，宣明會的外地探訪團被迫暫停。有見及此，香港世界宣明會今年首次推出「網上探訪團」，主要以團體形式探訪，向助養者介紹不同地方兒童的生活，當地辦事處工作人員亦會講解宣明會的當地工作。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚指，今年6月成功舉辦首次「網上探訪團」，第一站是印尼雅加達，9位來自香港的助養者自疫情兩年多以來首次和助養兒童視像會面，雙方簡單的一句問好，例如「很開心看到你」，包含真切暖意。馮丹媚期望，類似形式的網上探訪團能夠一年舉辦4次，讓助養者有機會了解不同地區的受助兒童。

定期更新兒童資訊 改用電子系統避免「貼錯相」

馮丹媚透露，宣明會正積極製作網上一站式資料庫Donor Portal，日後助養者登記Donor Portal後，透過網站登入，便可以一站式瀏覽其助養兒童的資料，在網上寫信給助養孩子。助養者在Donor Portal亦能看到助養孩子的相片、孩子的周年進度報告、孩子所在當地的時間及天氣，以及宣明會在當地社區的工作重點等，預計最快明年推出。

早前有助養者發現自己助養的兒童，數年來的相片非同一人，宣明會當時承認事件是埃塞俄比亞辦事處人手錯貼及漏貼最新照片。馮丹媚指，宣明會以往的周年進度報告依賴紙本，但當地辦事處的人手有限，有少數「貼錯相」的情況出現，現已改為透過電子應用程式集中處理助養兒童照片的拍攝與個人資料的配對，盡力避免再次出現圖片錯配的情況。

年度報告新增捐款去向摘要

馮丹媚表示，宣明會擬在會方的年度報告加強匯報工作成效，包括新增一頁摘要，讓捐款人透過一圖了解宣明會過去一年的捐款去向及用在哪些範圍。

宣明會也會繼續在每年寄給助養者的周年進度報告中，重點報告其助養兒童及其家庭過往一年的情況，以及宣明會在該兒童所住社區進行的主要工作，加強向助養者匯報助養兒童計劃下的社區工作。

新推本地項目關懷基層兒童及家庭

另外，宣明會自去年起推出本地項目，包括「『疫』境同心 ─ 物資支援計劃」，支援本港基層兒童和家庭渡過難關，獻上點點關懷。有見本地的需求殷切，宣明會將繼續拓展本地項目，投放更多資源，希望集合市民的力量，幫助基層兒童及家庭，會方亦會定期監察及檢討各個計劃推行的進展及成效。

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責任編輯：李榮忠