【色情氾濫】監警會委員斥電視色情致虐兒問題　余黎青萍：「點解港姐要着三點式對住曾志偉答問題？」

▲ 有監警會委員質疑電視色情氾濫。(資料圖片)

監警會今日(20日)舉行會議，當中提及童樂居虐兒案，警方指去年錄得1,232宗虐兒案件，而今年上半年虐兒案較去年同期下跌3%。監警會委員余黎青萍在會上關注虐兒及性暴力事件，但將問題「歸究」電視電影的色情及暴力畫面氾濫，更點名無綫電視製作的香港小姐泳衣問答環節「少布到不得了」，「對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」

警察刑事部刑事支援警司胡妙儀在會議上提及，去年有1,232宗虐兒案件，今年上半年虐兒案較去年同期下跌3%，警方在童樂居事件後增設2項措施保障易受傷害證人，即涉及受虐待的兒童、精神上無行為能力人士、性暴力受害人等。

警方今年初與律政司組成「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，當中檢控官會在警方調查案件初期，一同檢閱證據提供法律意見。警方亦於今年7月增設「易受傷害證人支援隊」，屬警隊新自願兼任職務，現時有170名警員為易受害傷證人提供支援等。

監警會委員余黎青萍認為，本港虐兒問題的元兇之一是電視及電影的色情及暴力畫面氾濫，要求有關部門跟進，之後更忽然點名直斥無綫電視的「香港小姐」泳衣問答環節，不滿一眾佳麗「少布到不得了」。

「少布都算喇，答問題使唔使要喺冷氣房入面，對住曾志偉嗰啲(主持)咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」

胡妙儀則回應指，警方會加強有關方面的宣傳教育。

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責任編輯：蘇文軒