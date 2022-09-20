【禁CBD】本港三分之一CBD產品被檢出THC　消委會拆解大麻二酚

▲ 本港三分之一CBD產品被檢出THC，消委會拆解大麻二酚。（資料圖片）

行政長官李家超上周六在一個禁毒活動中預告，大麻是毒品，政府亦會將大麻二酚（CBD）列為毒品，立法管制，預計明年年初實行。消委會在最新一期《選擇》月刊中，介紹大麻二酚的成分、相關產品的健康風險，以至全球各地對相關產品的管制等，提醒消費者避免誤墮法網。

消委會指，大麻是源自植物的毒品，多年來被聯合國嚴格管制，但近年世界各地吸食大麻的人數有上升趨勢，而香港被呈報吸食大麻的人數在過去數年亦有回升，尤以青少年最為顯著。

而近年，從大麻植物提取的大麻二酚（cannabidiol，簡稱CBD）被推廣為有助改善人類甚至寵物各個健康範疇的天然草本物質。除了包裝為保健食品，CBD還被添加到不同的零食、飲品、化妝品和個人護理等產品，而且消費者很容易便能購得。

消委會指，雖然各種CBD產品內添加的CBD大多聲稱從大麻植物提取，但由於CBD與THC的化學結構十分相似；因此，從大麻植物提取CBD時，極難分離出純CBD，而產品在生產過程中亦有可能受THC污染。根據政府資料，以CBD分離物製成的產品，難免含有一定濃度的THC。

消委會提醒，水和空氣中的二氧化碳會催化CBD自然分解為THC，如果CBD產品的包裝未有密封而讓空氣和水分滲入，又或產品已開封，即使在正常儲存環境下，當中的CBD也可分解為THC。政府在2022年6月的文件曾指出，本地相關執法部門測試的CBD產品樣本中，三分之一被檢出THC。

詳情請閱：小心CBD產品 隨時誤墮法網惹「大麻」煩

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責任編輯：李榮忠