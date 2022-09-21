【公民科】有中學冀首屆學生明年赴內地考察　議員倡年底公布需否改網上「雲遊」

▲ 鄧飛倡最遲年底公布公民科考察方案，圖為師生「雲遊」觀看內地博物館文物賈湖骨笛導賞介紹。（馮琪雅攝）

高中公民與社會發展科要求學生到內地考察，有中學校長期待與內地通關，正部署安排現正就讀中五的首屆公民科學生，於復活節假赴內地考察，惟立法會議員鄧飛並不樂觀，他預計待學生明年升讀中六仍未能通內地關，建議學校可考慮以坊間的網上「雲遊內地」活動暫代考察，但需配合軟硬件配套；為免影響同學備戰中學文憑試（DSE），盼教育局最遲在年底交代內地考察方案。

50名教師 「雲遊」河南博物院

內地實地交流活動恢復無期，教育局昨舉辦「讓文物走進來」系列教師培訓活動，供中文、中史及公民科教師參加，活動上發布《快趣．講．文物》教學資源冊，並聯同內地遊學聯盟及河南省博物院代表等，舉辦「雲遊中華．博古通新」雲遊系列啟動禮，安排在場約50名教師即場實時體驗「雲遊」河南博物院。

教育局局長蔡若蓮曾表示，明白應屆中五學生將要備戰文憑試，故容許學生在考完試、入大學前補回考察行程。身兼中學校長、立法會議員鄧飛坦言，待學生升上中六仍很難與內地通關，惟屆時學生要準備考試，直言「公民科考察無可能中六去」，認為最好在中四、五級的上學期進行考察，若拖到中五級下學期舉行，考察方案亦應最遲在聖誕公布。

鄧飛促教局 最遲年底交代方案

除「雲遊」內地，早前有部分學校已自行舉辦「網上遊學團」跟日韓等地交流。鄧飛指，若遲遲未能與內地通關，便要考慮以雲遊暫代，屆時學校毋須再預約旅行社，安排簡單，惟按教育局早前公布21個公民科內地考察行程，均無「雲遊」基建，當局便需找相關配套、網上平台等，「導賞員必須具備教育背景，唔係純觀光」。

創知中學校長黃晶榕說，現時跟內地姊妹學校多辦網上交流，但肯定不是理想方法，「人與人之間溫度無咗，靠機器始終冷冰冰」，該校正部署在明年復活節假安排中五級學生到內地考察，盼早日與內地通關。

【網上交流】雲遊內地博物館導賞憂變「雲遊周公」 學生盼親身交流

最新熱門影片：【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅