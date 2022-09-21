【網上交流】雲遊內地博物館導賞變「雲遊周公」？　學生盼親身交流

▲ 師生體驗「雲遊河南博物院」後，再試玩「考古盲盒」掘出仿製文物。（馮琪雅攝）

多名師生昨初嘗實時網上「雲遊」河南省博物院，睇片及即場體驗「考古盲盒」，在泥土掘出仿製文物，有學生認為導賞員講解詳盡清晰，惟始終未能到場體驗當地風土人情，亦有中史科教師指香港學生較活躍，擔心同學睇片隨時變成「雲遊周公」。

教師 籲增即時視窗對話

約50名師生昨午安坐學校禮堂體驗「雲遊河南博物院」活動，觀看影片直播導賞員介紹館內文物，包括新石器時代的賈湖骨笛及商代古鼎等。

信義會信義中學中四蔡同學表示，跟早前參加香港故宮博物館導賞活動一樣，片中導賞員都有清晰解說文物背景，過程流暢，認為以中學生來說可以完全掌握到，惟相信配合親身與當地人交流，可更深刻理解祖國文化傳承。

順德聯誼總會梁銶琚中學中史科主任莫少初認為，「雲遊」活動靜態，對學生吸引力不大，亦跟平日上網睇片相若，學生也可自行上網找到文物解釋，「『雲遊』呢個詞係好浪漫，但學生未去到呢個境界，可能變『雲遊周公』多啲。」他建議，可增加即時視窗對話互動，並以學生為本，若部分學生想多看武器主題文物，可安排不同路綫參觀等。至於結尾的考古盲盒環節，可在學生動手參與前，先向學生解釋文物背景，效果更佳。