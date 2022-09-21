【假免針紙】油麻地診所涉濫發193張免針紙　警拘76歲西醫及3職員

▲ (警方fb直播)

警方在油麻地彌敦道335號一間私家診所拘捕4人，包括一名76歲男西醫及3名女職員，涉嫌串謀製造虛假文書，未有向市民診症或檢視病歷紀錄下，濫收4千至5千元診金，發出俗稱免針紙的新冠疫苗接種醫學豁免證明書。

西九龍總區重案組早前接獲線報，指區內一醫療診所向市民濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書。涉事診所的醫生懷疑未有根據相關指引，在未向病人診症或檢視病歷紀錄的情況下，發出新冠疫苗接種醫學豁免證明書。



人員經深入調查後，昨日（20日）晚上突擊搜查彌敦道一間醫療診所，於診所內檢獲一批文件、多部電腦、現金約76萬元。在涉事診所拘捕1名本地男子及3名本地女子，年齡介乎35至76歲，涉嫌串謀製造虛假文書。初步調查顯示，涉事診所昨日共發出約193張相關豁免證明書。



警方強調製造虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。

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責任編輯：余思嵐