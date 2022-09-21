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【MIRROR演唱會】傳已再入紙申請2023年7月紅館檔期　MIRROR主辦方開腔回應傳聞

娛樂 09:39 2022/09/21

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人氣男團MIRROR出道至今即將4年，今年7月份其所屬公司MakerVille為他們安排首個紅館演唱會，可惜在第4場演出中發生了嚴重意外，舞台上方的巨型屏幕墜下，令多位舞蹈員受傷，其中阿Mo（李啟言）傷勢最嚴重，曾留醫深切治療部長達一個月時間。

在意外發生後官方宣布MIRROR全員停工兩個月，面臨12子復工在即，今日（9月21日）卻有消息傳出，MIRROR演唱會的主辦方MakerVille近日再次入紙申請紅館檔期，有意在明年7月再為MIRROR開騷。

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由正副隊長楊樂文、江𤒹生率領，成員姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、邱傲然、柳應廷、李駿傑、陳瑞輝、王智德組成的人氣男團MIRROR於今年7月在紅館舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，於7月28日舉行的第4場演出中，舞台上方屏幕突然墜下，多名舞蹈員受傷。

【MIRROR成員】MIRROR停工兩個月無損人氣　教主IG粉絲人數破百萬

（經濟日報圖片）

阿Mo情況轉穩定

其中COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo傷勢最為嚴重，情況一度危殆，更需要留醫深切治療部近一個月時間，期間曾接受多次手術，最近終於宣佈阿Mo的狀況轉為穩定，已經脫離呼吸機，並已轉到腦神經外科病房留醫。

而MIRROR的第5場至第12場的演出宣佈取消，主辦單位MakerVille及大國文化早前已公佈相關的退票安排，由本月15日至2023年9月14日可以申請退款，觀眾亦可選擇保留門票兌換日後舉辦的指定MIRROR演唱會，主辦單位表示新演唱會的詳情將會於2023年9月14日之前公布。

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而今日有傳媒報道，指收消息MakerVille近日再次入紙紅館申請演唱會檔期，時間是2023年的7月份，與今次MIRROR演唱會舉行的時間相若。

但MakerVille方面在今早即已否認相關報道，澄清傳聞並非事實。

撰文 : TOPick柴犬出動

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