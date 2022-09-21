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【環保回收】「喵坊Mil Mill」：承租廠房時認知能營運至少6年　斥科技園未回應寬限期等問題

社會 09:21 2022/09/21

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(Mil Mill 喵坊 FB)

位於元朗創新園的全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲業主科技園公司續約，一旦未能覓地重置廠房，每月約百噸紙包飲品盒及約千噸廢紙或無人回收而要棄置堆填區。「喵坊Mil Mill」昨天 （21日）表示，承租廠房時認知相關租址能維持營運至少6年，對科技園公司否定相關講法感到遺憾。

「喵坊Mil Mill」在社交平台稱，上周與科技園開會時，兩位創辦人已向對方清楚表述，自己於2018年承租時，認知相關租址能夠維持至少營運6年以上。遺憾地，科技園現在把我們上周提出的說法全盤否定。並批評科技園公司並未正面回應，會否給予2至3年寬限期，以及元朗創新園是否不再容許「環保回收」企業進駐等問題。

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責任編輯：余思嵐
 

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飲品 元朗 堆填區

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