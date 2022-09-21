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【非君不嫁】楊明捲入醉駕打官司+食店全線結業　莊思明力撐男友視終生伴侶

娛樂 10:55 2022/09/21

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莊思明對楊明不離不棄。

莊思明和楊明拍拖6年，二人一直互相扶持，楊明先後捲入醉駕事件及食店生意面臨全線結業等難關，難得女友莊思明對她不離不棄，在其身邊繼續支持他。

莊思明曾表示通關後父母便可來港見證她的婚禮，可見她已經為結婚作好準備，只欠楊明的求婚便能成事。

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不離不棄

莊思明近日於訪問中分享感受，她指外界認為她是馬來西亞拿督之女，覺得其身家十分豐厚，她坦言因早前楊明的食店生意不佳，加上租金太貴以致需要全線結業，經計算過後應該賠了過千萬元，並謂家底就算多豐厚都會有用光的一天。

楊明早前受醉駕事件影響，莊思明指當中的律師費亦成為一筆很大的開支。

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認定對方

莊思明與楊明拍拖6年，人前人後都表現恩愛，二人亦已認定對方為終生伴侶，似乎婚期不遠。

莊思明很滿意楊明，覺得他的性格很好，不過美中不足之處就是尚未向她求婚。她亦指如若其後通關後，父母便可來港見證她的婚禮，更不排除隨時與楊明註冊結婚。

撰文 : TOPick柴犬出動

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