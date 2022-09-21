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【陳奕迅演唱會】Eason紅館舉行18場跨年騷　打擊黃牛公布兩大購票措施【附購票詳情】

娛樂 10:17 2022/09/21

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陳奕迅演唱會啟動。

闊別9年，陳奕迅12月重臨紅館，今日主辦方公開Eason個唱詳情，《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》今次舉行18場跨年演唱會，Eason特別打破傳統，取消銀行信用咭優先訂購，門票並接近五成公開發售。

演唱會於10月6日起於城市售票網公開發售18場門票，每人限買4張，Eason希望歌迷可以得到更多機會買到門票。 

2019年取消演唱會，及後又因疫情一再延期，不過Eason並沒有放棄，終於今年可以再次拿到聖誕跨年紅館檔期，與大家一起過新年。世界各地都有不同單位邀請Eason開演唱會，但Eason仍然堅持要由香港作為起點啓動演唱會。 

主題沿用3年前個唱

今次Eason的演唱會海報跟三年前有點不同，底色由19年時的深色改為淺色，新海報中的Eason望向兩個不同方向，中間更增加了顏色鮮艷的鮮花次序綻放。這次海報是重新再影，著名設計師朱祖兒沿用FEAR AND DREAMS主題，以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺。 
 
演唱會主題FEAR AND DREAMS，Eason於三年前已定好，今日他並不覺得心中所想有改變，所以沿用這個演唱會名稱，FEAR AND DREAMS代表著什麼？Eason直言:「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」
 
上次巡迴演唱會Eason 到過: 墨爾本、悉尼、溫哥華、多倫多、北京、上海、台北、紐約、聖荷西、澳門、廣州、成都、倫敦、巴黎、曼谷、吉隆坡、新加坡、奧克蘭等地舉辦共135場演唱會，今次會不會打破上次紀錄，巡唱更多地方？主辦表示：「有關詳情將陸續公佈，破不破紀錄不重要，Eason只是希望可以去世界各地不同地方與歌迷見面。」

最新影片推介：樊亦敏專訪

購票詳情：

演出日期：2022年12月9-11日，13-14日，16-18日，20-22日，24-26日，28-31日

演出票價：$980 / $680 / $480

18場門票將於10月6日（星期四）上午10時起於城市售票網公開發售，可透過以下途徑購票：

 1/城市售票網網頁：www.urbtix.hk

 2/流動應用程式My URBTIX（Android 及 iPhone版）

 3/信用卡電話購票：2111 5999（每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期）
 
首日每人每次限購最多4張門票。不設信用卡優先訂購、不設售票處售票。城市售票網票務查詢熱線：3761 6661（每日上午10時至晚上8時）

撰文 : TOPick柴犬出動

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