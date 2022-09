【陳奕迅演唱會】Eason紅館舉行18場跨年騷　打擊黃牛公布兩大購票措施【附購票詳情】

▲ 陳奕迅演唱會啟動。

闊別9年,陳奕迅12月重臨紅館,今日主辦方公開Eason個唱詳情,《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》今次舉行18場跨年演唱會,Eason特別打破傳統,取消銀行信用咭優先訂購,門票並接近五成公開發售。

演唱會於10月6日起於城市售票網公開發售18場門票,每人限買4張,Eason希望歌迷可以得到更多機會買到門票。

2019年取消演唱會,及後又因疫情一再延期,不過Eason並沒有放棄,終於今年可以再次拿到聖誕跨年紅館檔期,與大家一起過新年。世界各地都有不同單位邀請Eason開演唱會,但Eason仍然堅持要由香港作為起點啓動演唱會。

主題沿用3年前個唱

今次Eason的演唱會海報跟三年前有點不同,底色由19年時的深色改為淺色,新海報中的Eason望向兩個不同方向,中間更增加了顏色鮮艷的鮮花次序綻放。這次海報是重新再影,著名設計師朱祖兒沿用FEAR AND DREAMS主題,以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺。



演唱會主題FEAR AND DREAMS,Eason於三年前已定好,今日他並不覺得心中所想有改變,所以沿用這個演唱會名稱,FEAR AND DREAMS代表著什麼?Eason直言:「每人感受不同,最好現場觀看後才作解讀。」



上次巡迴演唱會Eason 到過: 墨爾本、悉尼、溫哥華、多倫多、北京、上海、台北、紐約、聖荷西、澳門、廣州、成都、倫敦、巴黎、曼谷、吉隆坡、新加坡、奧克蘭等地舉辦共135場演唱會,今次會不會打破上次紀錄,巡唱更多地方?主辦表示:「有關詳情將陸續公佈,破不破紀錄不重要,Eason只是希望可以去世界各地不同地方與歌迷見面。」

最新影片推介:樊亦敏專訪

購票詳情:

演出日期:2022年12月9-11日,13-14日,16-18日,20-22日,24-26日,28-31日

演出票價:$980 / $680 / $480

18場門票將於10月6日(星期四)上午10時起於城市售票網公開發售,可透過以下途徑購票:

1/城市售票網網頁:www.urbtix.hk

2/流動應用程式My URBTIX(Android 及 iPhone版)

3/信用卡電話購票:2111 5999(每日上午10時至晚上8時,包括公眾假期)



首日每人每次限購最多4張門票。不設信用卡優先訂購、不設售票處售票。城市售票網票務查詢熱線:3761 6661(每日上午10時至晚上8時)