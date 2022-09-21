【食用安全】蒸觀賞魚放上網打卡「呃like」　網民斥: 見到反胃

▲ 有市民將疑似釣到的觀賞魚清蒸。（Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

外表鮮色奪目的珊瑚魚普遍供觀賞用途，但日前有市民卻反其道而行，不但將疑似釣到的觀賞魚清蒸，更將其煮熟前後的照片放上社交平台，令一眾網民十分反感，批評涉事人「喪盡天良」，又指將「放喺魚缸養嗰啲」用來食用，感覺怪異兼反胃。不過，另一方面，亦有網民力撐，並分享自己油煎3條觀賞魚的照片。

最新影片:

該名市民早前於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，以「海定養」為題，估計可能想網民猜想該條魚是海魚還是養魚，並附有3張照片，一張疑似將剛剛釣到的一條金黃色的珊瑚魚放於碟上，旁邊還放著一支釣魚竿；另外兩張則是已煮熟的珊瑚魚，其中一張更是用筷子「撩撥」表皮，見到魚的肉質。

帖文一出，隨即引來400多個留言，當中更以負評為主，有網民認出該種魚為「荷包魚」指「樓主喪盡天良」、「可愛，做咩要食左佢」、「咁靚！唉呀好似好殘忍咁」、「咁靚的觀賞魚，用來食用，有点可惜！」、「見到反胃！」、「魚魚咁可愛點可以食魚魚」...

不過仍有部分網民認為沒有問題，指「撐」、「何謂觀賞魚？沙巴都有人養, 東星都好靚」、「色彩多啲順眼就觀賞 大閘蟹唔得意咩家陣」...網民力又分享自己油煎3條觀賞魚的照片，稱「魚油香味，魚中天花板」。

根據資料，荷包魚，俗名九線刺蓋魚、金蝴蝶、藍帶神仙，魚體呈卵圓形，大都獨居出現在岩礁或珊瑚礁區。以海綿、藻類和附著生物為食。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣