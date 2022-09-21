【職場文化】職場上最忌的話語公式 講100句「我哋好有信心」不如行動

▲ 自己說出來的「信心」，最不值錢。

職場話語，最忌一款毫無感覺的造句公式：「我好有信心……」例如：「我哋好有信心來年一定做出一番成績！」或「我對我嘅團隊好有信心！」這類話語公式，講得多就會變滑稽，從聽者的視覺去看講話者：一、你有信心並非代表我有信心；二、更不代表我對你或你團隊有信心，講一百句「我哋好有信心……」遠不及一個已做到和做得到位的漂亮行動，直白一些去說：講多無謂……不如實際做啲嘢嚟睇下啦！

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觀察大部分講話者說話時的神態，言之鑿鑿，或許以為講就有人信，但他們可能沒有發現：

一、聽者不在乎你有沒有「信心」，皆因大家都知，「信心」呢家嘢乃個人主觀認知，主觀感覺不等同客觀事實，例如，一個人主觀地好有信心自己美若天仙，並不代表其他人亦如是觀，因此，講「我好有信心」這類說話，無實質內容，即虛話、faketalk，你有無信心，重要嗎？Faketalk對聽者無甚意義，宜少講廢話。

二、一般人認為甚麼人、甚麼場景才講「我好有信心」呢？就是過去和當下都毫無實際成績可呈現，那就惟有把焦點放眼將來。「信心」這回事，是「未來式」，即從未曾發生過，叫大家向前望最易噏，但口噏噏真可當秘笈嗎？下下出來都只講（自己想像的）未來，長期處於有信心而無成績的狀態，無人會認真聽。

三、環觀四周，實幹型的領導會出來講「信心」那些虛無縹緲的話嗎？有實質具體方法去解決問題的人，會坐言起行，不須多言，直接交代事件的處理結果。

自己說出來的「信心」，最不值錢。少講廢話，多做實事，成效見得到的話，人家自然對你有信心，何須自話自說？

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