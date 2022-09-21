  • 28°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 12:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲食速報】星巴克秋季咖啡美食栗子主打　栗子燕麥奶咖啡+栗子芝士蛋糕

休閒消費 10:53 2022/09/21

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

Starbucks初秋發放浪漫甜美栗子美食。

踏入初秋，星巴克推出多款限定飲品，為秋天揭開序幕。其中有秋栗燕麥奶咖啡， 栗子為秋季不可少的經典食材，如這杯飲品糅合蒸煮燕麥奶、特濃咖啡和濃甜栗子醬，充滿濃濃秋季氣息。燕麥奶的清香和栗子的烘烤風味完美平衡，帶來不一樣的香濃風味。喜愛冰涼口感的食客亦可改選咖啡／忌廉星冰樂基底的秋栗燕麥奶星冰樂。

另外還有黑糖燕麥奶冰搖特濃咖啡，星巴克首次於香港推出冰搖特濃咖啡，特意選用口感順滑宜人，風味柔和的黃金烘焙咖啡襯托黑糖糖漿，再注入燕麥奶，芳醇平衡的黃金烘焙咖啡更能帶出黑糖的甜香，營造香濃甘甜的多重層次。配合帶木調香氣的肉桂粉，再與冰塊搖勻，冰爽滋味令人回味無窮。

至於朱古力麥芽燕麥奶冰搖特濃咖啡，特別以風味較強烈的特濃烘焙咖啡，結合朱古力麥芽粉和濃稠馥郁的朱古力醬，加入清香的燕麥奶及冰塊搖勻，締造富層次的味覺享受。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

除了飲品外，還有多款以秋栗為主題的輕食及甜品登場，包括栗子芝士蛋糕，軟滑的忌廉芝士混合粒粒甜栗和杏仁片，為軟綿蛋糕增添鬆脆口感。面層綴以栗子忌廉、栗子蓉及栗子粒，為秋季必備的經典甜品。栗子鬆餅，充滿奶油香的鬆餅面層鋪滿粒粒栗子和杏仁，並覆上一圈栗子忌廉，甜而不膩。

栗子芭菲，是以栗子忌廉、栗子慕斯、栗子蓉、白朱古力及餅乾脆脆層層交織，再以一粒栗子及朱古力牌作結，絲滑中帶鬆脆的口感為每一口注滿幸福。栗子牛角包，這款秋季輕食將香醇的冧酒吉士與栗子蓉混合，並裹在酥軟、富牛油香的牛角包內。面層灑上榛子粉，咬一口便能品嘗多重初秋滋味。

記者：招美寶

相關文章

【飲食速報】A-1 Bakery Group潮玩新科技　一掃即認產品+全自動收款機
18:47 2022/09/01
【飲食速報】A-1 Bakery Group潮玩新科技　一掃即認產品+全自動收款機
【飲食速報】半島 Felix 餐廳推出沉浸式餐飲體驗　味遊70年代紐約傳奇俱樂部Studio 54
13:28 2022/09/09
【飲食速報】半島 Felix 餐廳推出沉浸式餐飲體驗　味遊70年代紐約傳奇俱樂部Studio 54
【飲食速報】Italian Tomato白桃蛋糕打卡熱選　以茶入饌與果香巧妙平衡
13:33 2022/07/18
【飲食速報】Italian Tomato白桃蛋糕打卡熱選　以茶入饌與果香巧妙平衡

你可能感興趣

【飲食速報】A-1 Bakery Group潮玩新科技　一掃即認產品+全自動收款機
18:47 2022/09/01
【飲食速報】A-1 Bakery Group潮玩新科技　一掃即認產品+全自動收款機
【飲食速報】半島 Felix 餐廳推出沉浸式餐飲體驗　味遊70年代紐約傳奇俱樂部Studio 54
13:28 2022/09/09
【飲食速報】半島 Felix 餐廳推出沉浸式餐飲體驗　味遊70年代紐約傳奇俱樂部Studio 54
【飲食速報】Italian Tomato白桃蛋糕打卡熱選　以茶入饌與果香巧妙平衡
13:33 2022/07/18
【飲食速報】Italian Tomato白桃蛋糕打卡熱選　以茶入饌與果香巧妙平衡
餐廳情報 星巴克 飲品 甜品 美食 咖啡

最高瀏覽

【癌症殺手】婦人肩膊痛求醫確診肺腺癌　癌細胞擴散1個月内離世
12:13 2022/09/20
【癌症殺手】婦人肩膊痛求醫確診肺腺癌　癌細胞擴散1個月内離世
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
17:22 2022/09/20
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育
14:11 2022/09/20
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育