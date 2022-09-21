【飲食速報】星巴克秋季咖啡美食栗子主打　栗子燕麥奶咖啡+栗子芝士蛋糕

▲ Starbucks初秋發放浪漫甜美栗子美食。

踏入初秋，星巴克推出多款限定飲品，為秋天揭開序幕。其中有秋栗燕麥奶咖啡， 栗子為秋季不可少的經典食材，如這杯飲品糅合蒸煮燕麥奶、特濃咖啡和濃甜栗子醬，充滿濃濃秋季氣息。燕麥奶的清香和栗子的烘烤風味完美平衡，帶來不一樣的香濃風味。喜愛冰涼口感的食客亦可改選咖啡／忌廉星冰樂基底的秋栗燕麥奶星冰樂。

另外還有黑糖燕麥奶冰搖特濃咖啡，星巴克首次於香港推出冰搖特濃咖啡，特意選用口感順滑宜人，風味柔和的黃金烘焙咖啡襯托黑糖糖漿，再注入燕麥奶，芳醇平衡的黃金烘焙咖啡更能帶出黑糖的甜香，營造香濃甘甜的多重層次。配合帶木調香氣的肉桂粉，再與冰塊搖勻，冰爽滋味令人回味無窮。

至於朱古力麥芽燕麥奶冰搖特濃咖啡，特別以風味較強烈的特濃烘焙咖啡，結合朱古力麥芽粉和濃稠馥郁的朱古力醬，加入清香的燕麥奶及冰塊搖勻，締造富層次的味覺享受。

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除了飲品外，還有多款以秋栗為主題的輕食及甜品登場，包括栗子芝士蛋糕，軟滑的忌廉芝士混合粒粒甜栗和杏仁片，為軟綿蛋糕增添鬆脆口感。面層綴以栗子忌廉、栗子蓉及栗子粒，為秋季必備的經典甜品。栗子鬆餅，充滿奶油香的鬆餅面層鋪滿粒粒栗子和杏仁，並覆上一圈栗子忌廉，甜而不膩。

栗子芭菲，是以栗子忌廉、栗子慕斯、栗子蓉、白朱古力及餅乾脆脆層層交織，再以一粒栗子及朱古力牌作結，絲滑中帶鬆脆的口感為每一口注滿幸福。栗子牛角包，這款秋季輕食將香醇的冧酒吉士與栗子蓉混合，並裹在酥軟、富牛油香的牛角包內。面層灑上榛子粉，咬一口便能品嘗多重初秋滋味。

記者：招美寶