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香港潮州節（一）：品嚐潮汕好滋味  必買限量福袋

特約 00:00 2022/09/22

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香港人一向識飲識食，飲食亦是潮汕文化的重要一環，香港潮屬社團總會9月22日至26日一連5日在會展舉行第三屆「香港潮州節」，以「品味‧潮汕」雲旅遊爲主題，準備多款特色潮汕美食及每日限量福袋，讓大家大飽口福，體驗傳統文化「潮」味。

講起潮州美食，不得不提潮州「打冷」，例如凍蟹、煎蠔仔餅及滷水鵝等不同類型的冷盤熟食。滷水是潮州地道美食，一般用上數十種香料、藥材精心熬製而成，各種滷水蛋及滷水拼盤讓人齒頰留香。想吃這些色香味俱全的正宗潮州滷水食品，就記得要到潮州節會場「加餸」。

滷水一般用上數十種香料、藥材精心熬製而成，香味四溢。

潮汕美食又怎少得甜品糕點？餡料豐富、外脆內軟、口感煙韌的紅桃粿絕對不容錯過。紅桃粿不但色香味俱全，在潮汕地區更象徵興旺、喜慶，每逢過時過節，家家戶戶都會自己做紅粿，祈求家人萬事如意。

紅桃粿在潮汕地區更象徵興旺、喜慶。

吃過甜品後，不妨嚐嚐一杯「工夫茶」。工夫茶是潮汕特有的飲茶習俗，泡茶方式講求用心沖泡、高沖低斟，每個步驟都要考究細緻，慢慢細飲才可以感受到茶的回甘。會場還有彈牙牛丸、魚蛋、綠豆餅等多款特色潮汕美食，展覽期間每日更推出限量福袋，只需港幣1元就能換購潮汕特色牛丸 、魚蛋，也可以港幣2元購入香米福袋，實在非常吸引！

香港潮州節
日期：2022年9月22日至26日
地點：香港會議展覽中心舊翼展覽廳x3FG
時間：9月22日 2PM-8PM | 9月23-25日 10AM-8PM | 9月26日 10AM-5PM

 (特約)

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