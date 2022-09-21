【職場文化】活了67年的人生體會 鄭丹瑞：外表決定不了人生

▲ 你的外表，決定不了你的人生；你的內涵，才是你人生的主宰。

你可以對人失望，但絕不可對自己失望；你可以對別人失去信心，但絕不可對自己失去信心；你可以謙虛，但不要妄自菲薄。你告訴自己，一定要成功，但成功之後，做人還是應該不卑不亢。你要擇善固執，不要隨波逐流。你的雙眼不是用於瀏覽手機資訊，它本來是讓你可以好好看清世界，洞悉人心。你的外表，決定不了你的人生；你的內涵，才是你人生的主宰。

你覺得人家愛你愛得不夠時，人家可能覺得愛你愛得已經有點過分。當你要求別人做足100分時，自己必須付出百分之三百。人家不重視你，你用行動告訴他：這是他的損失，總有一天要他用紅地氈歡迎你回歸。

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不必跟人比較，要比較，就跟自己比；也不必羡慕人家所擁有的，各有前因，珍惜自己手中緊握的一切。埋怨時不與我，倒不如挑戰命運。不討好別人，也不討厭別人，自得其樂，比終日說長道短來得舒服。

在健身房內練就8件腹肌之餘，也要在健身房外鍛練靈魂，別讓它生銹、腐蝕。不必因別人一句有心無意的批評而動怒，傷身之餘，最無謂是別人根本不曉得他觸怒了你，如果對方有心挑釁，那因此動怒的你，就輸得更慘。

毫無章法地填滿這500字，卻都是我活了67年的一些體會，覺得有用的，隨便拿走；覺得是廢話的，沒所謂，登「六」之後，最愛講廢話。

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