【英女王逝世】英女王國葬威廉哈里零交流　努力容忍對方只為風光送別嫲嫲

▲ 威廉與哈里兩兄弟只為風光送別英女王，維持表面的和平。

英國哈里王子和夫人梅根自2年半前宣布淡出皇室後，與哥哥威廉王子和凱特王妃夫婦屢傳不和，即使嫲嫲英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）離世，似乎也暫時無法修補雙方關係。國葬當日哈里和威廉全程零交流，雙方保持「安全距離」。有知情人士透露，兩兄弟只是為了維持表面上的和平才互相容忍，希望摯愛的嫲嫲走得風光而已。

據英媒報道，英女王於本月9日離世後，皇室成員齊聚一堂，哈里夫婦亦返回英國參加儀式。然而他們與其他皇室成員，特別是與威廉夫婦關係尚未破冰。雖然，威廉王子日前主動邀請哈里與梅根加入他與凱特的行列，與溫莎城堡外悼念女王的民眾會面，不過，皇室專家Marlene Koenig卻認為，兩兄弟並未和解，

我不認為他們已經和解了，我敢肯定，他們在一起時一定很不自在。

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Marlene Koenig甚至假設，如果女王不是在哈利梅根都在歐洲時離世，這對夫婦可能不會趕回來參加女王國葬前的儀式。

他們肯定會回來參加國葬，但不可能一直待在這裡，畢竟他們退出皇室後就和家人的關係鬧得很僵，而且後續的一連串事件也對彼此造成了嚴重傷害。

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昔日兄弟情不再

女王的國葬於英國時間周一（19日）上午舉行，哈里身穿喪服，隨其他王室成員為祖母送行。雖然哈里按輩份與王儲威廉（Prince William）同行，但兩人在整個國葬儀式上毫無交流，不止眼神無對視過，兩人亦始終保持距離。

英女王靈柩運抵聖喬治教堂舉行小型送葬儀式時，兩兄弟才有「真正接觸」。威廉當時叫住妻子凱特，讓哈里夫婦先就座，但兄弟二人仍然無交流。

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英國雜誌《Page Six》指出，梅根與凱特相處時，兩人的肢體語言都透露著尷尬。《泰晤士報》亦報道，一名與哈里關係密切的友人形容，這對兄弟見面時都感覺「十分不舒服」，但他們盡最大努力彼此容忍，希望維持表面上的和平，盼風光地送走他們摯愛的嫲嫲。

威廉和哈里在母親戴安娜王妃車禍離世後，曾互相扶持，一起走過艱難的時光，然而在哈里與梅根交往後，威廉反對哈里與梅根的婚事，而梅根又在婚禮上因花童的服裝問題與凱特發生衝突，讓兩兄弟彼此心生不滿。而哈里與梅根搬往美國後，在接受媒體專訪時，公開批評英國皇室，讓皇室陷入公關危機，更是令兄弟從此水火不容。

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責任編輯：王明芳