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香港潮州節（二）：雲遊踏遍潮潮汕  體驗四市風光

特約 00:00 2022/09/23

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潮汕風景優美、景點建築富有特色，一向是香港人旅遊好去處，現在到會展就可以旅遊踏遍潮汕。香港潮屬社團總會9月22日至26日一連5日在會展舉行第三屆「香港潮州節」，以「品味‧潮汕」雲旅遊爲主題，首次以線上直播方式，帶大家雲遊潮汕四市。

場內有粵東四市地標展示區及「潮汕四市雲旅遊實時直播連線」活動，讓大家看到潮汕名勝景點，圖為汕頭小公園。

大會安排30多名導賞員介紹展區的景點及文化特色，每日更特設30分鐘「潮汕四市雲旅遊實時直播連線」活動，即時線上直播汕頭、潮州、揭陽、汕尾四市名勝景點，讓大家透過螢幕體驗潮汕街景、天氣及周邊各式各樣商店，想像自己親歷其境，體驗不一樣的潮汕景色。

揭陽是廣東省歷史文化名城，圖為揭陽古城的標誌性建築進賢樓。

會場還搭建粵東四市地標主題的展示區讓大家「打卡」，包括汕頭小公園、廣濟橋、進賢門及玄武山。汕頭小公園是汕頭地標及必逛勝地，周邊隨處可見別具風格的騎樓；廣濟橋是中國四大古橋之一，亦是世界上最早的啟閉式橋樑，屬全國重點文物保護單位；進賢樓在揭陽「古八景」中被稱作「譙樓曉角」，是揭陽古城的標誌性建築；玄武山則位於廣東省歷史文化名鎮碣石鎮北郊，區內文物古蹟眾多。

現在到香港潮州節，不但能體驗潮汕文化、品嚐當地美食，還可以透過創新科技遊覽潮汕，大家記得到會展「潮」遊一番。

香港潮州節
日期：2022年9月22日至26日
地點：香港會議展覽中心舊翼展覽廳x3FG
時間：9月22日 2PM-8PM | 9月23-25日 10AM-8PM | 9月26日 10AM-5PM

(特約)

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