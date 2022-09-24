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香港潮州節（三）：潮汕工藝精品   感受千年文化歷史

特約 00:00 2022/09/24

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潮州文化擁有五千多年歷史，融合了中原農耕文化與海洋文化，包羅萬象，當中包括工藝陶瓷製作、刺繡、剪紙、抽紗、珠繡、木雕雕刻等。香港潮屬社團總會9月22日至26日一連5日在會展舉行第三屆「香港潮州節」，以「品味‧潮汕」雲旅遊爲主題，讓大家親眼領略以精、細、巧著稱的潮州藝術品。

場內展出的潮州手工藝美術品「大吳泥塑」，已經有近千年歷史，是國家級第二批非物質文化遺產之一。大吳泥塑製作工藝精細、獨具特色，在潮州傳統民俗活動中廣泛使用，多取材於潮劇、民間傳說、章回小說故事中的人物造型，人物和動作皆栩栩如生、活靈活現。

雙面繡金龍魚以繁複精細的針法工藝繡制雙面立體魚身。


除了大吳泥塑，會場亦展出多件潮汕工藝精品，金漆蟹簍木雕雙層鏤空，經精雕細琢後貼上純金箔，金碧輝煌十分「搶眼」；潮州雙面繡金龍魚榮獲2011年第二屆廣州紫砂陶瓷文化節暨工藝美術精品展「金獎」，以繁複精細的針法工藝繡制雙面立體魚身，形象栩栩如生；潮州手拉壺於2014年成為國家級非物質文化遺產，是次展出的手拉壺「秦漢雄風」，由國家工藝美術大師、廣東省非物質文化遺產潮州手拉朱泥壺傳承人謝華先生創作。

金漆蟹簍木雕雙層鏤空，經精雕細琢後貼上純金箔。

大會同時展出「龍鳳寶鼎」潮繡、「吉祥如意扣」揭陽玉件、「春華秋實通花瓶」，以及「花語通花盤」潮州瓷器等一系列藝術品，還有多款潮汕藝術品供各位選購， 在欣賞之餘更可以帶回家留念。

香港潮州節
日期：2022年9月22日至26日
地點：香港會議展覽中心舊翼展覽廳x3FG
時間：9月22日 2PM-8PM | 9月23-25日 10AM-8PM | 9月26日 10AM-5PM

(特約)

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