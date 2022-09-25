香港潮州節（四）：「饒荷光影」打卡靚位   欣賞連串精彩表演

潮汕藝術與文化源遠流長，香港潮屬社團總會9月22日至26日一連5日在會展舉行第三屆「香港潮州節」，以「品味‧潮汕」雲旅遊爲主題，讓大眾感受和了解「潮人」的傳統風俗及文化。場內特設「饒荷光影」打卡位，以傳統荷花結合創新科技光影藝術，將靜態藝術畫作透過光影、音樂等元素，呈現荷花之美。

▲ 場內特設「饒荷光影」打卡位，以傳統荷花結合創新科技光影藝術。

是次光影藝術展出的畫作，是潮籍國寶級大師饒宗頤教授2000年完成的《百祿是荷》，大會宣傳海報「香港潮州節」五個大字，當年亦是由饒教授以其別樹一格的「饒體」書寫而成並一直沿用至今。

▲ 大會邀請不同團體表演歌舞音樂，包括潮劇折子戲。

大會同時邀請不同團體表演歌舞音樂，包括由香港潮商學校演出的《雪域踏歌》藏族三人舞、潮州會館中學準備的中國舞及花式跳繩、香港汕頭商會音樂部演出古装潮劇白兔記选段等等，讓大家親身感受潮汕文化與藝術氣息。



此外，大會每日安排「潮人會客室」，邀請不同潮人精英及社會名流，警務處處長蕭澤頤、潮菜名廚許美德、法國菜大廚黃祥興、M+博物館主席陳智思等嘉賓，暢談對潮州文化的感受。還有成功潮人後輩舉辦「薪火相傳」分享會，向各位分享潮汕文化及成功心得，展示香港潮人秉持先賢的優良傳統，彰顯「潮人」的奮鬥精神。



香港潮州節

日期：2022年9月22日至26日

地點：香港會議展覽中心舊翼展覽廳x3FG

時間：9月22日 2PM-8PM | 9月23-25日 10AM-8PM | 9月26日 10AM-5PM



(特約)