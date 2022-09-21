【香港小姐】監警會委員把性暴「歸究」港姐泳裝　TVB強烈譴責：保留法律追究權利

《2022香港小姐競選》將於即將來臨的周日（9月25日）在紅館舉行，今年是港姐50周年，TVB亦隆重其事在紅館舉行總決賽，是TVB事隔12年再在紅館舉行港姐賽事。特首李家超夫人李林麗嬋也是今屆評判之一。

在昨日（20日）的監警會會議上，警會委員余黎青萍在會上關注虐兒及性暴力事件，但將問題「歸究」電視電影的色情及暴力畫面氾濫，更點名無綫電視製作的香港小姐泳衣問答環節「少布到不得了」，「對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」

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事件惹起網上討論，TVB於今日（21日）發聲明回應，聲明如下：

對於昨日（9 月 20 日）有個別人士以指名道姓的方式對本台高級行政人員作出惡意及不實指控，其本人公開言論中，並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選美活動作引指，言論存在針對性，本台強烈譴責相關言論。 有關人士亦刻意將本台《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾，在公眾場合以監警會委員身份發表此等言論，有違道德之嫌，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參選《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。 電視作為其中一種接觸面最廣的傳播媒介，本台肩負相當的社會責任，亦絕對了解業務規管事宜。本台嚴格遵守《電視通用業務守則》，所有節目播出前均由本台規管事務科預覽，確定內容合乎指引的情況下才會播出。 無綫電視重申，對於所有針對性之不實指控及惡意揣測，本台必定保留一切法律追究權利。

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企業傳訊部

2022 年 9 月 21 日

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港姐泳裝環節

其實港姐泳裝問題環節被視為每屆港姐最重點的環節之一，佳麗需身穿泳衣行cat-walk，再接受大會司儀的提問。

今屆香港小姐競選的佳麗日前已再度以泳裝示人，展現完美身材，並由４號許子萱率先跑出，先拔頭籌奪得「香港富麗敦海洋公園生態保育大使獎」。

事實舉辦選美活動在世界亦引爭議，各地有不少團體指選美標榜展現女性身體，斥行為歧視或不尊重女性。但同時另一方面有人指，展示天然美態無可厚非，認為有人矯枉過正。