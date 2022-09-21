【厭食症】51歲息影脫星鄭艷麗再入ICU　患厭食症曾暴瘦至90磅：全身都係針

▲ 51歲息影脫星鄭艷麗近日再入ICU留醫。

90年代曾拍過多齣三級片的前TVB女星鄭艷麗，已息影多年。鄭艷麗早前自爆患上嚴重厭食症，日前在其社交平台稱再次入院，更一度要入ICU。

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鄭艷麗前日（19日）在其facebook上載一張手插針照片稱：

唉，仲諗住今年過咗六月、今年就唔使入醫院啦！點知都係要入...重要入ICU，入到去又要調到全身都係針。

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幸昨天她更新近況，稱可轉去大房，估計可以好快出院，並為自己打氣及感謝大家關心，

我今次嘅狀況、好似有比較好、鉀指數升得好快、夜啲可以轉去大房、你講冇咩其他疾病、應該好快出院，加油…謝謝大家關心。

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鄭艷麗早前曾在社交平台自爆患厭食症，病況嚴重﹐一度要入ICU，「不是不喜歡吃東西的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔，這就是為什麼嚴重到進ICU呢！」

傳被富商黃任中照顧生活

現年49歲的鄭艷麗，於1989年參加「銀河新星比賽」贏得女主角組冠軍而加入TVB，期間曾演出《俠客行》跟梁朝偉合作，但只拍過幾套劇便離巢。

後來她在電影《慈禧秘密生活》、《二奶村之殺夫》和《滅門慘案II借種》有大膽演出，亦曾拍過性感寫真，雖被指艷星，但她曾表示沒有後悔。

有指鄭母更替富商黃任中做廚師，因而把鄭艷麗認作契女，並得到對方的經濟上照顧，但自04年中過身後，鄭艷麗開始要自力更生。

14年她曾被傳媒拍到在快餐店做清潔工、收銀員，鄭艷麗坦承因要生活，故應徵快餐店夜更職位，負責清潔店舖。鄭艷麗表示自己已由月租萬幾的跑馬地搬到秀茂坪公屋，居於親友家中，並稱已經是普通人。後來有指鄭艷麗辭去快餐店工作後，赴於越南經營咖啡店，又在友人安排下，於當地任植物飲品代理，重過新生活。

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據香港心理衛生會資料，厭食症是一種精神病，85%發病於13至20歲之間。厭食症初期患者像不少少女般節食，約三分之一厭食症病人節食前屬超重，但至正常體重仍不停節食；五分之一的病人病情非常嚴重，而只有百分之五能完全康復，其他多半時病時癒。

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厭食症患者會出現頭髮脫落、手腳凍冷、易頭暈、失眠、皮膚乾涸、便秘、肚痛、精神和思維難以集中（部份病人會有偷竊行為）、情緒低落，焦慮等影響，百分之五患者更會輕生。在嚴重情況下，更會影響患者健康如器官收縮、關節腫脹、肝受損、骨質疏鬆、血壓低、心跳率不規則而引致心衰竭等，不容忽視。

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責任編輯：羅嘉欣