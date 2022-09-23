應科院與職訓局合辦微電子及通訊科技專業文憑課程　推職學計劃助學生實戰

▲ 香港應用科技研究院與職業訓練局攜手合作，助年輕人開拓創科未來。

本港著力發展創科，對創新科技人才有極大需求。香港應用科技研究院（下稱應科院）與職業訓練局（下稱VTC）簽署合作備忘錄，合作開辦全新微電子及通訊科技專業文憑課程，重點培育業界所需的專才。此外，雙方會合作為香港專業教育學院（IVE）高級文憑課程學生，提供四個學期的VTC Earn & Learn 職學計劃，讓學生獲取實戰的寶貴經驗。

▲ 香港應用科技研究院及職業訓練局在創新科技署署長潘婷婷(中)見證下簽署合作備忘錄。

畢業即成專業技師



參與計劃的學生有機會於應科院接受在職培訓，每周四天，而院校將為學生提供課堂學習，從而在工作及學歷層面上，提升年輕人的科研能力。計劃學員將可獲發月薪，連同政府津貼月入可達萬元。完成整個課程後，學員更可獲超過3萬元的職學金。



應科院行政總裁葉成輝指出，本港創科發展需要大量具備不同技能的人才，冀鼓勵有志向的學生深入了解自身才能，畢業後可即時「開工」成為專業技師。他期望計劃每年可招收20至30名學員，到應科院與頂尖科研人員共事，發揮所長。葉成輝並透露，學員畢業後亦有機會被正式錄用，成為應科院的一份子。

▲ 應科院主席李惠光指年輕人是重要的創新力量，期待學員裝備好自己，支持香港成為國際創科中心。

應科院主席李惠光亦言，是次合作是對應科院培訓新一代科研人員的新里程。他強調，年輕人是重要的創新力量，期待學員藉著是次機會好好裝備自己，學有所成，支持香港成為國際創科中心。



實戰機會培育應用型專才



VTC主席戴澤棠表示，校方著重為學生提供實踐機會，培育應用型專才，是次與應科院合作可發揮雙方優勢，一同為科技界培育創科人才。VTC副執行幹事廖世樂補充，一般實習為期大約4至8星期，Earn & Learn 職學計劃提供難能可貴的機會，讓學生一邊在應科院接受在職培訓，緊貼行業最新趨勢，一邊在院校學習新科技知識，「學生在工作上遇到困難，亦可回來請教老師。」

▲ VTC主席戴澤棠表示，是次與應科院合作可發揮雙方優勢，一同為科技界培育創科人才。

首批學員會加入應科院的四個技術部門，包括可信及人工智能技術、通訊技術、物聯網感測與人工智能技術、集成電路及系統。IVE電腦及電子工程高級文憑二年級學生吳俊傑是其中一員，他說兩年以來的疫情，令他反思創新科技的重要，加上自己亦對相關領域有興趣，故參加是次職學計劃。他希望裝備好自己，累積職場經驗，未來加入創科行列。



吳同學現已開始於應科院工作，主要負責維護伺服器及偵測程式錯誤等工作。他說，應科院的科研人員十分友善，「例如我對NFT（非同質化代幣）的認識不多，但同事很樂意為我講解，可以說是『有問必答』」，令他獲益良多。



(特約)