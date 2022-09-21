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【OL至愛】意大利MARNI手袋入門價千元起　MARNI MARKET太古城限定快閃即日開鑼【內附地址】

休閒消費 11:27 2022/09/21

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

千多元能購得一個OL至愛的意大利MARNI手袋，非常超值。

來自意大利意大利時裝品牌MARNI，近年東征西討，最近移師到紐約舉行時裝展，而在本地，6月份在銅鑼灣開設MARNI MARKET快閃限定店不久，今個月轉戰太古城，大家又可以用超筍價買入MARNI的手袋和家品了。

每年都會在世界各地以快閃店形式舉行限時的MARNI MARKET。第一次在香港舉行是2017年，及後於去年舉行過兩次，還記得首次在本地舉行時選址於中環碼頭，盛況空前，及後先後在cafe和位於尖沙咀或銅鑼灣的商場舉行。

一直以來，MARNI MARKET主打的產品都以價廉物美而又能夠擁有品牌名字的產品見稱，今次矚目的地方和以前一樣都落在顏色繽紛，而售價非常親民的手袋身上。

此外，還一如以往有不同印花圖案和編織手法做出來的tote bag、當然，亦少不了由哥倫比亞弱勢社群婦女編織而成的椅子，書架和茶几等家居擺設，雖然整體上有不少手袋款式熟口熟面，但能夠在千多元的售價將品牌的手袋帶回家，是沒有不看的理由。

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MARNI MARKET快閃限定店

日期：由即日起至10月16日

時間：11am-8pm（星期一至四）、11a-9pm（星期五、六日及公眾假期）

地點：太古城中心2期中庭

記者：何偉雄

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