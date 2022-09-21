【樂壇天后】鄭秀文透露與老公許志安做運動　Sammi盼明年暑假開紅館騷

▲ 大家都希望能看到Sammi 個唱。

天后鄭秀文（Sammi）昨日（9月20日）出席「癌症基金會粉紅革命2022啟動禮」，她以一身粉紅色打扮現身活動，配合活動主題之餘造型同樣滿分。

今年已經是Sammi第四年擔任粉紅大使，期望身體力行感染身邊人一同發放粉紅力量，同時提醒女士「Be Smart. Check」，記得愛惜身體，適時檢查乳房，並將這個重要的健康資訊推廣予身邊親友。

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關注自己乳房健康

向來注重健康，經常在社交媒體分享運動照片的她表示︰「現在愈來愈多女士患上乳癌，我希望女士們和我一樣會繼續關注自己乳房健康。如果發現任何症狀就要及早求醫，越早接受治療，痊癒機會亦會增加。大家亦要支持乳癌患者及她們的家人，確保抗癌路上不孤單。」

談到今年已經是第四年擔任粉紅大使的感受，Sammi大讚活動有意義︰「既可以鼓勵癌症患者，又能夠提醒大家關注乳房健康『Be Smart. Check』，我亦會呼籲身邊好友一齊多多宣傳。

Sammi接受傳媒訪問指認為任何年齡層的女士，都需要定期檢查乳房，她亦不例外，除了定期檢查，平時洗澡時亦會自我檢查，皆因她的親人曾患乳癌，所以特別在意，而她又認為心態很重要，最重要保持心境開朗，吃得健康及做運動。

▲ Sammi第四年擔任粉紅大使。

老公陪她做運動 盼明年開紅館騷

一直保持做運動的她認為做運動不是貪靚，而是希望身體機能衰退慢一點，又指老公許志安也喜歡做運動，現時自己喜歡舉鐵，舉6kg，手臂更練到有老鼠仔。

Sammi續指家姐和弟弟受她影響，近年也愛上運動：「家姐幾年前跟我一齊做Tabata，她現在雖然是個50幾歲的婦女，但都有肌肉。另一個家姐做瑜伽，細佬則打乒乓波。」就連其80幾歲的媽媽都在家中做甩手操，非常叻。

另外，Sammi透露已入紙紅館申請開演唱會，希望暑假舉行，又自言覺得明年紅館演唱會意義很大，因為她今年50歲，很有紀念價值。

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