【復常之路】港大學者指疫情將受控成風土病　今年冬天後可考慮不需戴口罩

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本港新冠肺炎新増的確診個案連續第四日下跌，香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁表示，現時本港疫情明顥呈下跌趨勢， 相信疫情日後將可受控，但 預計單日確診數字難以清零，仍會維持在最少1000至2000宗水平。

金冬雁與另外三名港大學者，包括 微生物學系講座教授袁國勇 日前撰文，指 新冠的殺傷力已大幅減弱，已成為風土病，建議社會先讓完成接種者復常。 金冬雁在港台節目《千禧年代》指出，本港現時新冠病毒即時有效繁殖率低於一，即一個人可傳染少於一個人，相信新冠疫情假以時日可受控，不會出現大爆發，料可將新冠肺炎界定為風土病：

呢個病最怕有 超級傳播者，但 香港已經沒有超級傳播的土壤畀（病毒），以學校為例，一日有100人中招，1人最多傳播2至3人。

學者的撰文亦提到，本港有條件實施「0+7」入境措施，甚至以更進取方案加速朝向復常，金冬雁認為可逐步做，例如每日做抗原測試，連續做3日，已有98%機會可找出確診者，認為可減少做核酸檢測次數，將資源放在更需要做核酸檢測的地方，用最少代價收到最好效果；疫苗通行證亦須繼續實施，為未接種新冠疫苗者提供打針的誘因。至於何時才可不需佩戴口罩，金冬雁認為，戴口罩的代價不大，而且既可防新冠病毒亦可防流感，可在渡過今季冬天後再考慮。

他認為，目前的主流病毒株是Omicron BA.5，有別於早前流行的BA.2，應該視為第6波疫情，對於政府認為是第5波的餘波，強調專家不想就此議題上爭議。

金冬雁又指， 按5月份的研究顯示， 有90%港人有較強的中和抗體，相信只要繼續提高接種率，盡早為患者處方抗病毒藥物，有需要時安排院舍長者「逆向隔離」等，即使再爆發另一波疫情，嚴重程度都不及年初時的第5波疫情。

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記者：陳麗娜