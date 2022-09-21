【性侵少女】涉輪姦14歲酒醉少女　兩男強姦罪成囚9年官指事主創傷難磨滅

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14歲少女與13歲男友到友人寓所耍樂，酒醉後由男友及兩名18歲青年送回家，少女疑於住所先後遭兩名18歲青年強姦，兩人早前經審訊後被裁定強姦罪，案件押至今（21日）於高等法院被判刑。法官指案件涉及輪姦年僅14歲少女，案發於事主住所，令她事後不敢再返回住所，對其造成難以磨滅之創傷，均屬加刑因素，考慮到案件不涉預謀等因素，各判監9年。



兩名被告鄭宏昊及袁昊琛，現年22及21歲（案發時18歲），兩人分別為兼職倉務員及學生，各被控1項強姦罪，控罪指被告於2019年4月16日，在新界天水圍強姦X。

法官判刑時引述事主X之創傷報告指出，X事後患創傷後遺症，有自殺念頭，3年來獨自面前痛苦經歷，事後須入住宿舍更感孤獨無助，經常憶起被性侵一事，感到被撤底摧毀童年。由於性侵事件在住所發生，事主3年來不敢回家，即使掛念祖父，亦只能相約祖父在住所樓下小聚。

兩名代表律師分別求情均指事件不涉預謀，並於短時間內發生，亦不涉使用過分暴力或使用武器，加上被告案發時只有18歲，兩人背景亦非十分差劣。

法官指本案具多項加刑因素，包括涉輪姦年僅14歲事主，對其造成難以磨滅及長久之創傷，案發時被告沒有使用避孕套，令事主有患性病及懷孕風險，而案發於事主家中，令其事後不敢再回家。

法官考慮到被告求情及其背景，以及並非有預謀及事發時間不太長，亦不涉使用暴力或武器，兩被告罪責相同，經審訊後定罪，顯示毫無悔意，各判監9年。



控方早前於開案陳詞指，事主X案發時14歲（現年18歲），當晚X與13歲男友到另1對情侶友人寓所耍樂，X飲酒後曾嘔吐，其後兩名被告亦到寓所耍樂。翌日凌晨3時，X離開單位，她當時仍未清醒，只憶起由男友及兩名被告送回家。



控方指出，根據大廈升降機內的閉路電視片段顯示，4人於凌晨4時抵達大廈，X由次被告背著。4人返抵X寓所後，兩被告著X的男友外出買飲品。兩名被告先後於睡房與X性交，控方指當時X曾表示不願意及掙扎，而兩名被告先後於凌晨4時許及早上8時離開。



警方接報後到X的住所檢取床褥及枕頭套，化驗後發現精斑，經DNA對比後，有可能來自兩被告。

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記者：林育慧