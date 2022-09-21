【綠置居2022】P加息對居屋業主影響　樓王要供多幾錢？

▲ 油塘高宏苑是今期綠置居屋苑之一。（資料圖片）

美國聯儲局周四（22日）凌晨公布議息結果，料很大機會加0.75厘，外界預期最優惠利率（P）也有機會加息0.25厘。適逢新一期綠置居計劃據悉本月底接受申請，對準業主影響有多大呢？

今期綠置居一共3個新屋苑，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，共4,693伙新單位，以41折推售，售價由79萬至286萬元。如綠表買家付5%首期計，最平3.95萬元首期即可上車榮升業主。據了解，申請日期是9月29至10月12日。

入場單位

如果以最平單位，馬鞍山錦柏苑低層184呎單位計算，樓價約79萬元，如綠表買家付5%首期，供款25年，目前最優惠利率（P）實際按息是2.5厘，月供約3,367元。而假設香港的最優惠利率（P）加息0.25厘，實際按息變成2.75厘的話，月供就要3,463元，比加息前供多96元。

樓王單位

如果以「樓王」油塘高宏苑高層489呎大單位計算，樓價約286萬元，如綠表買家付5%首期，供款25年，目前最優惠利率（P）實際按息是2.5厘，月供約12,189元。而假設香港的最優惠利率（P）加息0.25厘，實際按息變成2.75厘的話，月供就要12,534元，比加息前供多345元。

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記者：吳卓峰