【BLACKPINK成員】Jennie半裸出浴照意外流出　私人IG好友與追蹤名單全清零

韓國女團BLACKPINK成員Jennie被指與BTS防彈少年團成員V交往，自上月開始疑似被駭客入侵手機私人帳號，就有她與V的多張私密照被流出，更有二人同遊濟州島的甜蜜照片曝光，不過二人的事務所並未有採取任何行動。

後來，駭客再有行動，公開Jennie疑似半裸於浴缸的自拍，駭客又以英文留言指Jennie可取消關注所有人，但與V的相片已流出。

事件引起粉絲、網民討論，有粉絲發現Jennie清空私人Instagram好友名單。

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Jennie清空私人IG好友

粉絲發現Jennie清空了私人IG的追蹤名單，粉絲人數、追蹤數目同樣歸零，不過就未有刪去300多張照片，似乎是想調整心情或免得再有其他相片被流出？

粉絲指駭客稱Jennie、V在濟洲島的合照是由李朱亨（音譯）拍攝，當時Jennie的私人IG好友數目已減少一人。

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新歌MV疑抄COLLAR？

除了私人照片被流出而「頭痕」，Jennie所屬的BLACKPINK新歌《Shut Down》MV被指疑似抄襲。網民發現《Shut Down》MV與香港女團COLLAR的《OFF/ON》MV相似度極高。

有網民列出MV內5大相似的地方：「都係咁啱得咁橋，又係搭𨋢、又係浴缸、又係跑車、又係行走廊、又係第一下食指指地下，第二下兩隻手一齊向下掃，冇嘢嘅，咁啱啫。」當中，Jennie與So Ching一樣戴上毛毛帽，而且兩女團穿衣風格及顏色亦非常近似。