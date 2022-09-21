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【外傭如家人】照顧兩少主10年如家人　工人姐姐患病返鄉換腎機場送別相擁

育兒經 12:28 2022/09/21

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港人工作忙碌，在職父母都會請工人姐姐照顧小朋友和做家務，相處多年，好的工人姐姐就猶如家人般。最近就有港媽在機上送別患病姐姐時，上演了溫馨的一幕。

最新影片推介:

港媽於「表揚好姐姐開心分享區」發布了一張相片，背景是機場的離境大堂，她的一對仔女緊緊擁抱姐姐，表現相當不捨。港媽發文指姐姐已在家中工作10年，4月底突然入了醫院，才知道患上腎病，而且已到了末期，除了洗腎或換腎外，沒有其他辦法，自從她知道自己有病後，可能心情壓力，身體也轉差，跟她商量後，得知她家人願意捐腎給她，所以決定回鄉。

場面溫馨。

港媽續指，姐姐就算回鄉醫病都非常盡責，介紹了其他姐姐給港媽，等到新姐姐來到，交接工作完畢才返鄉。港媽希望她家人的腎臟能夠適合她，術後過番正常生活，送機那天，兩個小朋友都不捨得，畢竟又細湊到大，連自己都忍唔住。

港媽又呼籲僱主要每年為姐姐做身體檢查：「唔好見姐姐正正常常，有些病很難察覺，醫生也說，唔check血好難知，每年俾佢做個body check好啲。」她亦表示香港多美食，外傭如不節制導致高血壓便容易引致腎病：「姐姐佢哋係鄉下冇乜好食，來到香港咁多美食，好難自制，好似我姐姐，好喜歡飲咖啡，但原來佢自己high blood pressure（高血壓），就要控制，高血壓就係影響腎其中一個原因。」

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責任編輯：王明芳

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