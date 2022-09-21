  • 29°C
香港時間 : 2022921日 (週三) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【腋下發臭】被女友嫌胳肋底臭床事前要求剃毛　港男不滿：佢叫我做激光

親子 12:09 2022/09/21

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

港男不滿女友要求自己剃腋毛，甚至做激光脫毛。

受雄性荷爾蒙影響，男性的體毛較女性多，由於汗水容易附著體毛，有機會發出臭味。有港男就在網上討論區大呻，女友嫌棄他腋毛多，覺得他身上發臭，每次床事前都要求剃毛，甚至要求他做激光脫毛，令他感到不滿。

有港男在網上討論區「Dcard」以「女友要我剃架甩底（胳肋底）毛先可以同佢去街」為題發文，他表示，女友經常覺得他的腋下有臭味和骯髒，坦言「見到都唔開胃」。他有嘗試穿長袖衫，以為女友眼不見為淨，不料女友仍說覺得臭，要求他脫下衣服檢查是否有剃毛。

有一次床事前，女友覺得事主沒有把腋毛剃乾淨，要求他即場再剃。

我覺得男人有腋毛先正常囉！剃完又唔舒服，又麻鬼煩。佢就叫我去激， 癡線生唔返點算？

事主更擔心如此妥協後，以後會否再被要求剃全身其他的毛髮，因而上網求教網民。

最新影片：

有網民認為，如果事主是有體味，而被女友要求剃毛，事主就要檢討是否有個人衛生問題，正視問題；另有網民則認為，是事主的女友有問題，不明白是否剃毛後就會變香，有網民則「感建分」（感情問題一律建議分手）。點擊睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

中醫教3招KO體臭

註冊中醫師邱穎琳過往接受TOPick訪問時指，有些人身上散發的難聞氣味，有機會是臭狐，亦可能是汗臭。臭狐的臭味主要是集中腋下，氣味較濃烈刺鼻，即使不出汗也會有臭味，而且洗澡也不能消除；至於汗臭，就是身體出汗時產生的氣味，氣味偏酸臭，洗澡後氣味可消除。

邱醫師提供3招KO臭狐汗味：

1. 經常洗澡，保持乾爽。盡量穿鬆身，透氣衣服。                        

2. 要戒吃食物：

  • 蒜頭、咖喱、洋蔥等味道濃烈的食物
  • 辛辣、肥膩、煎炸、甜品、冷飲和濃味的食物
  • 煙和酒
  • 少吃肉，多吃蔬菜和水果

3. 改善臭狐或汗味的食療

  • 夏枯草茵陳茶（適用於有臭狐人士）

材料：夏枯草30克， 茵陳30克，少量冰糖

做法：煲20分鐘即可

功效：夏枯草清熱瀉火，茵陳清熱利濕，冰糖調味。每天飲用可清熱袪濕，改善臭狐                        

  • 燈芯花淡竹葉茶（適用於心火亢盛型多汗人士）

材料：燈芯花10個，淡竹葉20克，浮小麥30克

做法：煲30分鐘即可

功效：燈芯花清心降火，淡竹葉清心火利小便，浮小麥固表止汗。每天飲用，可改善心火亢盛引起的汗多汗臭。  

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【枉為人母】疫下被裁賣9歲女內褲幫補家計　日本3孩媽月賺$2700︰比打工容易
13:31 2022/09/19
【枉為人母】疫下被裁賣9歲女內褲幫補家計　日本3孩媽月賺$2700︰比打工容易
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
【尋回自己】難忍被丈夫家暴獨力養家　58歲大媽離家兩年自駕遊變身網紅
12:26 2022/09/20
【尋回自己】難忍被丈夫家暴獨力養家　58歲大媽離家兩年自駕遊變身網紅

你可能感興趣

【枉為人母】疫下被裁賣9歲女內褲幫補家計　日本3孩媽月賺$2700︰比打工容易
13:31 2022/09/19
【枉為人母】疫下被裁賣9歲女內褲幫補家計　日本3孩媽月賺$2700︰比打工容易
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
17:24 2022/09/19
【夫妻危機】日人夫常OT逢假日外出手機帶入浴室　妻疑夫出軌找偵探查揭爆笑結局
【尋回自己】難忍被丈夫家暴獨力養家　58歲大媽離家兩年自駕遊變身網紅
12:26 2022/09/20
【尋回自己】難忍被丈夫家暴獨力養家　58歲大媽離家兩年自駕遊變身網紅
拍拖 網絡熱話 脫毛 臭孤 健康問題

最高瀏覽

【癌症殺手】婦人肩膊痛求醫確診肺腺癌　癌細胞擴散1個月内離世
12:13 2022/09/20
【癌症殺手】婦人肩膊痛求醫確診肺腺癌　癌細胞擴散1個月内離世
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
17:22 2022/09/20
【眼晴護理】女子戴足35年隱形眼鏡　做手術驚見眼球藏27塊鏡片
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育
14:11 2022/09/20
【CEO媽媽】買精誕兩名5國混血女　單身女強人教4歲女財商教育