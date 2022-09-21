【腋下發臭】被女友嫌胳肋底臭床事前要求剃毛　港男不滿：佢叫我做激光

▲ 港男不滿女友要求自己剃腋毛，甚至做激光脫毛。

受雄性荷爾蒙影響，男性的體毛較女性多，由於汗水容易附著體毛，有機會發出臭味。有港男就在網上討論區大呻，女友嫌棄他腋毛多，覺得他身上發臭，每次床事前都要求剃毛，甚至要求他做激光脫毛，令他感到不滿。

有港男在網上討論區「Dcard」以「女友要我剃架甩底（胳肋底）毛先可以同佢去街」為題發文，他表示，女友經常覺得他的腋下有臭味和骯髒，坦言「見到都唔開胃」。他有嘗試穿長袖衫，以為女友眼不見為淨，不料女友仍說覺得臭，要求他脫下衣服檢查是否有剃毛。

有一次床事前，女友覺得事主沒有把腋毛剃乾淨，要求他即場再剃。

我覺得男人有腋毛先正常囉！剃完又唔舒服，又麻鬼煩。佢就叫我去激， 癡線生唔返點算？

事主更擔心如此妥協後，以後會否再被要求剃全身其他的毛髮，因而上網求教網民。

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有網民認為，如果事主是有體味，而被女友要求剃毛，事主就要檢討是否有個人衛生問題，正視問題；另有網民則認為，是事主的女友有問題，不明白是否剃毛後就會變香，有網民則「感建分」（感情問題一律建議分手）。點擊睇更多網民留言：

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中醫教3招KO體臭

註冊中醫師邱穎琳過往接受TOPick訪問時指，有些人身上散發的難聞氣味，有機會是臭狐，亦可能是汗臭。臭狐的臭味主要是集中腋下，氣味較濃烈刺鼻，即使不出汗也會有臭味，而且洗澡也不能消除；至於汗臭，就是身體出汗時產生的氣味，氣味偏酸臭，洗澡後氣味可消除。

邱醫師提供3招KO臭狐汗味：

1. 經常洗澡，保持乾爽。盡量穿鬆身，透氣衣服。

2. 要戒吃食物：

蒜頭、咖喱、洋蔥等味道濃烈的食物

辛辣、肥膩、煎炸、甜品、冷飲和濃味的食物

煙和酒

少吃肉，多吃蔬菜和水果

3. 改善臭狐或汗味的食療

夏枯草茵陳茶（適用於有臭狐人士）

材料：夏枯草30克， 茵陳30克，少量冰糖

做法：煲20分鐘即可

功效：夏枯草清熱瀉火，茵陳清熱利濕，冰糖調味。每天飲用可清熱袪濕，改善臭狐

燈芯花淡竹葉茶（適用於心火亢盛型多汗人士）

材料：燈芯花10個，淡竹葉20克，浮小麥30克

做法：煲30分鐘即可

功效：燈芯花清心降火，淡竹葉清心火利小便，浮小麥固表止汗。每天飲用，可改善心火亢盛引起的汗多汗臭。

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責任編輯：王明芳