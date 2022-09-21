【重新出發】34歲「彭順小三」李悅彤曬幸福家庭照　Liddy嫁富商老公做貴婦變圓潤

▲ 李悅彤（Liddy）曾經搭上李心潔的導演老公彭順，現已嫁給澳門富商並育有一子。

前藝人李悅彤（Liddy）8年前被爆搭上李心潔的導演老公彭順，再被揭是「啟晴邨槍擊案」槍手李德仁之大女，轟動一時，及後Liddy銷聲匿跡。2018年，Liddy傳出好消息，與澳門富商鮑偉業（Ivan）結婚，同年誕下兒子成為幸福人母，昨日她在IG分享最新家庭照，見她圓潤了不少。

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現年34歲的Liddy為慶祝老公Ivan生日，一家三口到高級餐廳用膳，身穿花花上衣的Liddy一身貴氣，留有一頭短髮，臉變得圓潤，一家人相當幸福。

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Liddy自為人母後未有大力修身，享受自己的幸福肥，Liddy於今年4月在疫情下去泰國旅遊時，曾發文坦言短臉圓潤是她的標記，並呼籲女孩子不要盲目減肥，臉上有脂肪充撐著，才會讓人感覺年輕漂亮。

到你年紀越來越大的時候，你就會知道脂肪在臉上的重要性，為什麼人老面頰會有下陷皺紋，就是臉部沒有脂肪充撐著，一個女孩會讓人感覺年輕漂亮，總是因為臉上有澎澎的感覺，這是充滿著骨膠原和脂肪填充著的原因，所以一當有人說我圓圓潤潤、脹卜卜的時候，我都會很開心的說聲謝謝的。

▲ Liddy誕子後未有大力修身。（IG圖片）

父啟晴邨吞槍自殺身亡

2014年，Liddy被拍到與導演彭順外遊親吻，被鬧爆背妻李心潔偷食，Liddy也被冠上「最強小三」之名。事發後，彭順獲得李心潔原諒；Liddy卻遭逢不幸，爸爸李德仁在啟晴邨吞槍自殺身亡，當她完成認屍手續後便銷聲匿跡。

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翌年，Liddy認識澳門富商鮑偉業，兩人於2018年結婚，同年10月誕下兒子，Liddy現專心相夫教子，並有研究BB副食品製作，曾為電視台拍攝過節目及經營自家YouTube平台。

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忙於照顧家庭 盼網民向前看

可是網民對Liddy的攻擊不斷，去年她忍不住重提捲入彭順婚外情一事，稱最後一次回應，自己現在忙於照顧家庭，對於過氣話題已感到煩悶，希望網民向前看。

我要湊『大仔』同『細仔』又要煮飯做家務，照顧3狗1貓，仲有老人家添。得閒死唔得閒病呀！真係你唔悶我都悶，希望各位『前』途無量，『前』路一片光明！不要做個向後倒退的人。

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責任編輯︰王明芳