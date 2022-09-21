【大家庭】11個好家姐夾錢送樓包辦結婚開支　孻仔萬千寵愛︰我是姊姊們帶大

▲ 11個家姐夾錢買樓給弟弟結婚，又包辦他結婚的費用。

俗語有話「孻仔孻心肝」，孻仔總是深得父母和家人寵愛。內地一名男子上有11個姊姊，她們都是寵弟的好家姐，甚至夾錢買樓給弟弟結婚，又包辦他結婚的費用。弟弟也懂得感恩，多謝姊姊們多年來的照顧。

綜合內地傳媒報道，山西農民高海貴與妻子育有12名子女，首11個都是女兒，最小的兒子高浩珍自然成為家中焦點。高媽媽自20歲起懷孕生子，由第1胎生到第12胎，終於追到一個仔，歷時整整27年，當時她已經47歲了。高浩珍與大家姐相差27歲，以大家姐的年紀足以可以當他的媽媽，事實上高浩珍亦視大家姐為第二個母親。

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出錢幫弟弟買樓結婚

2018年7月，當時22歲的高浩珍迎娶未婚懷孕的女友，11個家姐湊了32萬人民幣（約36萬港元）給他，當中20多萬人民幣用來買房子，其餘的錢用來籌辦婚禮。高浩珍結婚的影片在網上傳開，可見12個姊弟穿上紅衣，上面寫有他們排行的數字，引起社會熱議。

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高浩珍的十家姐高玉（化名）曾接受傳媒訪問指，農民爸爸靠種田及在煤礦打工養活一家人，要湊大12個子女花費很大，因此沒有多少積蓄。到弟弟要結婚了，她們作為姊姊當然要在經濟上幫一把，而且弟弟才二十出頭，不可能夠錢買房結婚。她強調夾錢給弟弟結婚，都是姊妹們自願的。

有人批評高家父母重男輕女，高玉認為爸媽沒有特別重男輕女，只是老一輩不免有些傳統的觀念，但爸媽都對她們很好，她們跟弟弟的關係亦非常親厚。她認為父母花了27年才有弟弟，比較寵愛他也不過分。

放棄大學學位打工養家

只是家裡孩子多，資源確實有不足，高玉曾被北京的大學取錄，可是家裡經濟條件不理想，因超生已罰了很多錢，她只好放棄入讀大學的機會去打工養家。至於她的姊姊們都是斷斷續續的上學，最多讀至高中，甚至大家姐、三家姐、五家姐都沒有讀書，直接幫家裡務農。

高浩珍深知自己萬千寵愛，感激父母與姊姊們一直愛錫他。他曾表示，「父母生下我時年事已高，身體不好，這些年來我可說是姊姊們帶大」，承諾婚後會努力工作養家報答姊姊們。

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責任編輯︰王明芳