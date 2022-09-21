【養兒防老】退休婦湊3個孫患病卻沒有半句安慰 兒子只關心房產財務後事安排

▲ 養兒防老不可靠，靠的只可以是自己的積蓄。

患了末期癌症，你期望兒子有甚麼反應？

換一個方式問你，當你告訴兒子，醫生說你患了末期癌症，兒子說：「我一早已經寫好了你喪禮上的悼詞！」你會有甚麼反應？

我認識的一位女性朋友，大學畢業後移居美國，事業有成，婚姻美滿，獨生兒子是專業人士，結婚後生了3個孩子。這位朋友大概10年前開展幸福的退休生活，與夫婿一起到世界各地遊歷，疫情之後，減少了出門，就在家積極參與社區活動，平時打理後花園的花草，在廚房裏研究廚藝，最近更賣掉原來的房子，搬到兒子附近，以方便做baby-sitter，替兒子、兒媳照顧3個孩子。

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現在，朋友患病，多少都希望兒子有一、兩句安慰、關懷、鼓勵的說話，怎樣也沒有想到，兒子馬上跳到後事的安排上，關注的只是房產、財務上的安排，而對病情和治療方案都沒有細究！

我這位朋友的兒子平時和父母的關係不錯，只是他在美國出生、唸書、成長、創業，一直都浸淫在西方的價值文化中。他們覺得父母供養子女是天職（你沒有得我同意就生我出來），父母和子女的關係，是一面倒的，當父母在經濟、精神、感情上的支付都接近尾聲時，子女想的就是如何畫寫句號。

看看新冠疫情下，西方國家的處理手法就是最好的寫照。基本上，他們對染疫的老人家，就是採取「無為」的策略——物競天擇嘛！

幸而我這位朋友雖然身患惡疾，但心理狀態非常良好，除了有「愛字第一號」的夫婿相濡以沫，攜手打這場抗癌大戰外，還有在社區認識的一班朋友，在精神上和生活上作多方的支持。這令我想到，養兒防老不可靠，靠的只可以是自己的積蓄，自己要積極勇敢之餘，身邊更要有一個相依相偎的老伴，還有，就是一生積累下來的友情。

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